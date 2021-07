Migliori gel da barba del 2021: guida all’acquisto e come utilizzarli Il gel da barba è un cosmetico pre-rasatura che permette di radersi in maniera sicura, ottenendo un viso perfettamente liscio senza tagli, ferite ed irritazioni. Con una consistenza densa e leggera, i gel da barba servono per idratare a fondo la pelle ed ammorbidire i peli della barba prima che avvenga il contatto tra lama e cute. Scopriamo insieme quali sono i migliori, come sceglierli e come utilizzarli.

Il gel da barba è un cosmetico utilizzato prima della rasatura manuale quotidiana che serve per ammorbidire i peli della barba, in modo da facilitare lo scorrimento della lama del rasoio. Questo prodotto presenta delle spiccate proprietà lenitive, che permettono di idratare a fondo la pelle e di creare una vera e propria barriera protettiva tra lama e cute, evitando piccole ferite, arrossamenti e irritazioni.

Rispetto ad altri cosmetici simili utilizzati per la rasatura, come la schiuma da barba, il gel ha una consistenza più leggera e compatta, che rende più rapida l’applicazione del prodotto sul viso. Risulta inoltre ideale per gli uomini che hanno la pelle grassa, in quanto non ostruisce i pori. Alcuni gel da barba sono trasparenti, caratteristica che aiuta a vedere come si sta procedendo con la rasatura e, di conseguenza, a velocizzarla, ottenendo risultati più precisi.

Per scegliere il giusto gel da barba, e garantirsi quindi una rasatura sempre impeccabile, è fondamentale tener conto di alcuni aspetti. Bisogna infatti considerare gli ingredienti con i quali uno specifico prodotto è realizzato, oltre naturalmente al tipo di pelle, in modo da scegliere sempre il gel più adatto. Vediamo insieme quali sono i migliori gel da barba, tra i tanti disponibili in commercio proposti da brand come Gillette, American Crew, Collistar e non solo.

I 10 migliori gel da barba del 2021

Per una rasatura impeccabile è importante scegliere il gel da barba giusto e che si adatti al proprio tipo di pelle. In questa classifica abbiamo inserito i migliori gel da barba attualmente disponibili in commercio, selezionati in base agli ingredienti utilizzati per la loro composizione, al tipo di pelle più indicato per il loro utilizzo e alla marca.

1. King C. Gillette – gel da barba trasparente

Il gel da barba trasparente Gillette è un prodotto della linea King C. del brand, dedicata proprio ai prodotti per una rasatura professionale e sempre impeccabile. La consistenza semi-trasparente lo rende ideale per rasare in zone dove è necessario vedere. Per quanto riguarda gli ingredienti, la sua composizione include tè bianco e olio di argan, che lo rendono ottimo per ammorbidire la barba e per proteggere attivamente la pelle durante la rasatura.

La fragranza intensa è di sicuro uno dei suoi principali punti di forza. Questa è realizzata con una miscela di agrumi, pepe rosa e menta, in modo da ottenere una fragranza fresca e indimenticabile.

Per utilizzarlo al meglio è sufficiente una sola noce di prodotto, da applicare nella zona da radere. Questo garantisce anche consumi ridotti, che favoriscono di molto la durata del prodotto, già di per sé sufficientemente abbondante grazie ai 150ml del tubetto.

Pro: la sua composizione con tè bianco e olio di argan garantisce un effetto ammorbidente anche sui peli più duri e contribuisce a proteggere in maniera efficace la pelle. La fragranza fresca e intensa è realizzata con agrumi, pepe rosa e menta, risultando particolarmente gradevole. Ottima anche la capienza del tubetto da 150ml, che lo rende un prodotto dal formato conveniente.

Contro: leggermente migliorabile l'idratazione nel post-rasatura, in quanto risulta inferiore rispetto ad altri prodotti, ma comunque accettabile per un ottimo risultato.

2. American Crew – gel da barba per una rasatura precisa

Per una rasatura di precisione, questo gel da barba American Crew è senza dubbio il prodotto più indicato. Si tratta di un gel "non-foaming", che assicura cioè una consistenza trasparente senza produrre alcuna schiuma durante l'applicazione. Questo permette di radersi in maniera molto più precisa e accurata rispetto a una comune schiuma da barba.

Il prodotto contiene bisabolo, ovvero un estratto dell'albero del tè, e vitamina E, entrambi ingredienti che permettono di lenire al meglio arrossamenti e irritazioni della pelle. Si tratta inoltre di un prodotto estremamente rinfrescante, grazie alla presenza di aloe vera, che contribuisce a idratare la pelle in profondità, restituendo una piacevole sensazione di freschezza.Il tubetto è da 150ml ed è sufficiente una noce di prodotto, da spalmare poi delicatamente sulle zone interessate, per una rasatura impeccabile.

Pro: si tratta di un gel "non-foaming" ovvero dalla consistenza completamente trasparente, per garantire una maggiore precisione durante la rasatura. Il prodotto contiene bisabolo e vitamina E, due elementi che contribuiscono in maniera efficace a lenire arrossamenti e irritazioni dovuti al passaggio della lama. Inoltre grazie alla presenza dell'aloe vera contribuisce a idratare la pelle in profondità.

Contro: un prodotto che presenta una formula delicata, pur non essendo però indicato in maniera specifica per le pelli sensibili.

3. Collistar – gel da barba per rasoio elettrico

Il gel da barba di Collistar è un prodotto utilizzabile con i rasoi elettrici. Si tratta infatti di un prodotto che non produce schiuma, rendendo la rasatura più semplice e precisa anche con dispositivi elettrici.

Il gel è l'ideale per radere completamente la barba, ma anche per definire baffi, pizzetto e linee. Il prodotto, oltre ad ammorbidire in modo efficace i peli, favorendo il passaggio della lama, contribuisce anche a mantenere la pelle idratata, grazie alla presenza di Aloe Vera. Questo riduce di molto eventuali ferite, irritazioni e arrossamenti della pelle nel post-rasatura.

Nella sua composizione è presente una buona concentrazione di mentolo, un ingrediente che contribuisce tonificare e rinfrescare il viso, svolgendo un efficace effetto dopobarba.

Il tubetto è da 200ml e garantisce una buona durata.

Pro: un gel utilizzabile anche con rasoi elettrici per una rasatura completa e precisa. La sua formula contiene aloe vera, che contribuisce a idratare e proteggere la pelle in profondità, garantendo anche un notevole effetto dopobarba grazie alla presenza del mentolo. Il tubetto è più capiente rispetto ad altri prodotti, essendo da ben 200ml.

Contro: il prezzo è leggermente superiore rispetto ad altri prodotti, ma è giustificato dalla maggiore capienza del tubetto e dalla possibilità di utilizzarlo anche con rasoi elettrici.

4. Vichy Homme – per pelli sensibili

Passiamo a questo gel da barba Vichy Homme, pensato appositamente per le pelli sensibili. Il prodotto è infatti in grado di lenire in maniera rapida ed efficace le irritazioni causate dalla lama, garantendo una rasatura priva di arrossamenti. La sua composizione è costituita da un mix di vitamina C, calcio e acido salicilico, con l'aggiunta di acqua termale ricca di minerali rari che purifica e fortifica la pelle. Si tratta in ogni caso di un prodotto ipo-allergenico, che risulta adatto quindi a ogni tipo di pelle, per un effetto estremamente delicato.

Pro: un gel da barba delicato caratterizzato da una formula adatta a pelli sensibili, che previene irritazioni e arrossamenti. Contiene un mix di vitamina C, calcio e acido calicilico, con l'aggiunta di acqua termale ricca di minerali rari, per un'efficace azione purificatrice e protettiva sulla pelle. Si tratta di un prodotto ipo-allergenico, adatto quindi a tutti i soggetti.

Contro: presenta una fragranza molto marcata rispetto ad altri gel con profumi più delicati. Si consiglia di applicare il prodotto con parsimonia.

5. Gillette Fusion 5 – gel da barba anti-irritazione

Il gel da barba Gillette Fusion 5 è un prodotto economico ma efficace perché ammorbidisce i peli e lascia la pelle perfettamente liscia dopo la rasatura. Il complesso Ultra Comfort aiuta a rendere più facile la rasatura e a proteggere la pelle per evitare tagli e arrossamenti. Si tratta di un prodotto adatto anche alle pelli sensibili perché delicato e rinfrescante.

Pro: il complesso Ultra Comfort di questo gel contribuisce a proteggere la pelle durante la rasatura, al fine di evitare ferite e irritazioni, rendendolo un prodotto adatto anche alle pelli più sensibili. La confezione è da 200ml e, anche in virtù del prezzo decisamente economico, risulta un formato conveniente per un utilizzo costante.

Contro: nonostante il marchio Gillette, tra i più conosciuti nel mondo della rasatura, si tratta di un prodotto economico sicuramente meno professionale rispetto ad altri gel.

6. Bulldog – con effetto lenitivo

Altro prodotto interessante, indicato sia per rasoio manuale che elettrico, è questo gel da barba Bulldog. La formula contiene aloe vera, olio di camelia e tè verde, tutti ingredienti che contribuiscono a lenire la pelle dopo la rasatura e a prevenire irritazioni e arrossamenti.

Il gel non contiene coloranti artificiali o ingredienti di origine animale, confermandosi di fatto come un prodotto particolarmente adatto anche a vegani e vegetariani. La consistenza del gel è trasparente, in modo da poter vedere in ogni momento la zona da rasare e favorire la precisione.

Il flacone è da 175ml e presenta un rapporto qualità/prezzo davvero notevole.

Pro: un gel con una formula delicata che comprende aloe vera, olio di camelia e tè verde, ingredienti che contribuiscono a lenire la pelle dopo la rasatura. Si tratta di un prodotto adatto anche a vegani e vegetariani in quanto non contiene coloranti artificiali e ingredienti di origine animale. Un utilizzo costante aiuta a previenire irritazioni e arrossamenti in modo efficace.

Contro: la profumazione, rispetto ad altri gel, è molto intensa e si sconsiglia quindi di applicare grandi quantità di prodotto.

7. Nivea Men – con effetto rinfrescante

Il gel da barba Nivea Men è un prodotto delicato e rinfrescante, da utilizzare per un post-rasatura confortevole. La sua formula con 0% di alcool è ideale anche per pelli sensibili, in quanto aiuta a prevenire irritazioni e piccoli tagli dovuti al passaggio della lama.

La sua consistenza permette di ammorbidire i peli, per una rasatura profonda e confortevole al punto giusto. Nella sua composizione è presente estratto di camomilla, che ha il beneficio di calmare la pelle, e estratti di alghe marine, per rendere il viso più resistente agli agenti esterni. Una formula completa che idrata, protegge e semplifica la rasatura.

Pro: un gel da barba delicato che contiene lo 0% di alcool, per evitare irritazioni e arrossamenti sulle pelli più sensibili. Grazie all'estratto di camomilla e alle alghe marine presenti nella sua formula, aiuta a proteggere il viso dagli agenti esterni, garantendo al contempo un ottimo effetto idratante e rinfrescante sulla pelle.

Contro: la consistenza risulta leggermente più schiumosa rispetto ad altri prodotti, pur garantendo sempre una rasatura precisa e confortevole.

8. Avène – per pelli grasse e acneiche

Passiamo a un gel da barba che, oltre a semplificare e rendere più agevole la rasatura, garantisce anche un profondo effetto detergente. Il gel Avene Neu è infatti particolarmente indicato per le pelli acneiche, in quanto permette di detergere il viso e contrastare la formazione di batteri.

La sua composizione prevede per l'appunto la presenza di triclosan e acidi delicati, oltre a bisabolo, acqua termale e glicerina che garantiscono un effetto idratante e contrastano efficacemente l'irritazione del post-rasatura. Il risultato è una rasatura più confortevole e una pelle in generale più morbida e rinfrescata dopo ogni passaggio della lama. Il gel, con consistenza trasparente, non ostruisce i pori contribuendo, anzi, a purificare la pelle.

La confezione è da 150ml.

Pro: un gel con una formula particolarmente indicata per le pelli acneiche, in quanto deterge e rinfresca il viso contrastando la formazione di batteri. La sua azione libera i pori, permettendo di purificare in maniera efficace la pelle del viso e garantendo al contempo una rasatura confortevole e priva di irritazioni.

Contro: il prezzo è leggermente più elevato rispetto ad altri prodotti, ma è giustificato dalla composizione particolare e dall'effetto detergente non comune a tutti i gel da barba.

9. Barber Tools – contro bruciori ed irritazioni

Un gel da barba dall'aspetto caratteristico e vintage è questo prodotto Barber Tools. Si tratta di un gel pensato per rendere l'esperienza di rasatura quanto più confortevole possibile, evitando irritazioni e arrossamenti dovuti al passaggio della lama.

La consistenza è trasparente e non schiumogena, il che rende semplice vedere la zona da radere, in modo da poter delineare i contorni in maniera semplice e pratica. C'è da dire che, se per linee, baffi e pizzetto, risulta particolarmente efficace, non si può dire lo stesso per una rasatura completa, in quanto tende a seccare abbastanza rapidamente. In ogni caso è sufficiente utilizzare una quantità maggiore di prodotto.

La fragranza è tra le più apprezzate e garantisce una profumazione della pelle eccellente nel post-rasatura.

Pro: il gel è venduto in una confezione vintage dall'aspetto molto gradevole con una buona capienza di 150ml. La consistenza del prodotto è trasparente, il che lo rende ideale per avere la massima precisione su contorni e linee, potendo vedere sempre la zona da radere. La fragranza è fresca, intensa e lascia una piacevole sensazione sulla pelle nel post-rasatura.

Contro: il prodotto presenta una consistenza che tende a seccare in maniera leggermente più rapida rispetto ad altri prodotti. Permette comunque di radersi in totale tranquillità con ottimi risultati.

10. Prep – con azione idratante

Concludiamo con questo Prep Gel Rasatura altro prodotto particolarmente indicato per definire i contorni della barba e rendere più semplice la rasatura in generale. La sua composizione è trasparente in modo da poter vedere sempre la posizione dei peli, e rendere la rasatura più precisa.

Si tratta di un gel che contiene aloe e pantenolo, che permettono di prevenire arrossamenti e irritazioni, per una maggiore sensazione di freschezza e comfort durante il passaggio della lama. Questo gel è utilizzabile anche con un pratico rasoio elettrico wet & dry, a patto che dopo si pulisca in maniera adeguata il rasoio.

Il profumo risulta particolarmente apprezzato e lascia una piacevole fragranza sulla pelle nel post-rasatura.

Pro: Il gel presenta una composizione trasparente che garantisce la massima precisione nella rasatura, prevenendo arrossamenti e irritazioni grazie alla sua formula con aloe vera e pantenolo. Si tratta di un prodotto utilizzabile anche con rasoio elettrico, e che lascia una profumazione delicata e intensa sulla pelle.

Contro: il prezzo è leggermente più elevato rispetto ad altri prodotti, ma giustificato dalla sua efficacia nel prevenire arrossamenti e irritazioni post-rasatura, anche con le pelli particolarmente sensibili.

Gel da barba, schiuma, olio o crema: differenze e quale scegliere

Nel mondo della cura della barba, esistono numerosi cosmetici differenti da poter utilizzare. Si parla spesso di gel da barba o schiuma, ma anche di oli da barba e creme specifiche. Ma quali sono le differenze tra questi prodotti?

In effetti, pur sembrando molto simili tra loro, questi cosmetici presentano delle differenze ben marcate. Innanzitutto c'è da chiarire che gel e schiume da barba presentano una consistenza molto diversa. Il gel è infatti generalmente trasparente, il che permette di vedere sempre la zona da radere, e presenta una consistenza molto più compatta e densa, che ne rende necessaria una quantità minore per coprire l'intero viso. La schiuma, al contrario, presenta una consistenza che, per definizione, è più schiumogena. Di conseguenza è necessario applicarne di più, il che determina anche una durata inferiore del prodotto.

A differenza della schiuma, inoltre, il gel da barba assicura un'elevata protezione della pelle e garantisce in generale una maggiore scorrevolezza della lama.

L'olio da barba è un prodotto leggermente differente, che però ha come scopo lo stesso di gel e schiuma. Questo infatti permette di ammorbidire i peli particolarmente duri e, al contempo, garantire una buona scorrevolezza della lama. In più idrata la pelle, il che lo rende un prodotto indicato per uomini con la pelle secca.

La crema da barba è invece un cosmetico utilizzato nella tradizionale rasatura manuale. Questa è in genere applicata mediante un apposito pennello da barba in modo da spalmarla in maniera omogenea su tutta la zona da rasare. Di sicuro richiede più tempo per l'applicazione ma, in compenso, si tratta del prodotto più delicato, pensato in particolare per le pelli sensibili.

Come scegliere il miglior gel da barba

I gel da barba non sono tutti uguali tra loro ed è importante scegliere quello giusto per le proprie esigenze. Tra i fattori più importanti da considerare prima di acquistare questo cosmetico ci sono il tipo di pelle e gli ingredienti che vanno a comporre la formula del gel, ma anche la fragranza, la marca ed il prezzo. Scopriamoli insieme.

Tipo di pelle

Il primo aspetto da considerare prima di scegliere un gel da barba è il tipo di pelle. In base alla propria pelle, infatti, si dovrà scegliere un prodotto diverso, che permetta di offrire dei benefici specifici. Vediamo i diversi tipi di pelle e qual è il tipo di prodotto più indicato.

Pelle sensibile: la pelle sensibile è di sicuro il tipo di pelle più problematico quando si parla di rasatura. Una pelle sensibile infatti aumenta notevolmente il rischio di arrossamenti e irritazioni, e può trasformare la rasatura in un vero e proprio inferno. A tal proposito sono indicati dei gel che contengano degli ingredienti lenitivi come l'Aloe o la camomilla e, in generale, degli elementi che non irritino la pelle. Un'ottima scelta sono i gel ipoallergenici, in quanto molto più delicati.

la pelle sensibile è di sicuro il tipo di pelle più problematico quando si parla di rasatura. Una pelle sensibile infatti aumenta notevolmente il rischio di arrossamenti e irritazioni, e può trasformare la rasatura in un vero e proprio inferno. A tal proposito sono indicati dei gel che contengano degli ingredienti lenitivi come l'Aloe o la camomilla e, in generale, degli elementi che non irritino la pelle. Un'ottima scelta sono i gel ipoallergenici, in quanto molto più delicati. Pelle secca: anche la pelle secca, al pari di quella sensibile, è particolarmente soggetta a irritazioni. In genere per questo tipo di pelle si consigliano prodotti che contribuiscano a idratare la pelle, in modo che sia pronta per la rasatura.

anche la pelle secca, al pari di quella sensibile, è particolarmente soggetta a irritazioni. In genere per questo tipo di pelle si consigliano prodotti che contribuiscano a idratare la pelle, in modo che sia pronta per la rasatura. Pelle grassa: questo tipo di pelle è caratterizzato da una produzione eccessiva di sebo. Proprio per questo motivo è consigliato un gel da barba che abbia proprietà detergenti e antibatteriche, in modo da pulire a fondo la pelle prima e dopo la rasatura. Ottimi ingredienti sono l'argilla ed estratto di albero del tè.

questo tipo di pelle è caratterizzato da una produzione eccessiva di sebo. Proprio per questo motivo è consigliato un gel da barba che abbia proprietà detergenti e antibatteriche, in modo da pulire a fondo la pelle prima e dopo la rasatura. Ottimi ingredienti sono l'argilla ed estratto di albero del tè. Pelle mista e normale: se si ha una pelle del visto tendenzialmente normale si possono utilizzare bene o male tutti i tipi di gel da barba. In ogni caso si consiglia comunque di optare per un prodotto rinfrescante e che non contenga alcool.

Ingredienti

Anche gli ingredienti utilizzati per la composizione del gel da barba rappresentano un elemento da tenere in considerazione. In linea di massima il consiglio che si da è quello di optare per gel che presentino ingredienti naturali, che non rischino quindi di risultare dannosi per la pelle. A tal proposito sono da evitare gel che contengono parabeni e coloranti chimici, che possono irritare le pelli più sensibili e non solo.

Oltre a questo gli ingredienti vanno naturalmente valutati anche in base al tipo di pelle e al risultato ricercato. Per le pelli sensibili sono indicati ingredienti lenitivi come può essere l'Aloe, che assicura anche una certa idratazione, la camomilla o anche il bisabolo. Per chi presenta invece una barba particolarmente dura si consiglia l'utilizzo di prodotti che contengano olii. Questi infatti permettono di ammorbidire i peli e semplificare in modo efficace la rasatura.

Anche l'allantoina è un ottimo ingrediente per prevenire le irritazioni.

Consistenza e texture

Il gel da barba ha in genere una consistenza compatta, leggera e densa che lo rende in molti casi preferibile rispetto ad altri prodotti. La caratteristica importante da valutare è che il gel sia trasparente e che, seppur applicato sul viso, non tenda a produrre della schiuma. Questo perché un gel completamente trasparente permette, in modo efficace, di vedere in ogni momento la zona da radere. In questo modo è possibile essere molto più precisi durante la rasatura, andando a definire anche linee e contorni della barba.

Fragranza

La fragranza non è un aspetto determinante ma è comunque importante da valutare per scegliere il gel da barba più adatto alla propria personalità. Tutto dipende dal proprio gusto ma, in ogni caso, è importante orientarsi su cosmetici che non presentino profumi eccessivamente marcati. In genere i migliori gel da barba presentano una fragranza delicata, ispirata agli ingredienti naturali contenuti nella sua formula.

Marca

Anche la marca è un aspetto importante nella scelta di un gel da barba. Tra i migliori brand nel mondo della rasatura ci sono Proraso e Gillette che, oltre ai gel da barba, producono numerosi accessori e cosmetici per la rasatura. Altre marche note ed affidabili sono Bulldog, Nivea, Vichy Homme e Collistar che realizzano prodotti altrettanto validi.

Prezzo

Il prezzo dei gel da barba può variare di molto ed è determinato principalmente dalla qualità degli ingredienti che lo compongono e dalla marca. In linea di massima quelli più economici hanno un costo molto accessibile, di €4 o €5 per un flacone compreso tra i 100 e i 150 ml. I prodotti più costosi possono invece avere un prezzo che supera anche i €10 per flaconi della stessa capacità, o comunque leggermente più capienti (175/200 ml).

Come utilizzare un gel da barba

Utilizzare un gel da barba è davvero semplicissimo: bastano pochi passaggi per garantirsi una rasatura efficace.

La prima cosa da fare è sciacquare e bagnare il viso con dell'acqua calda. In questo modo è possibile aprire i pori e preparare la cute a ricevere il cosmetico per la rasatura. Fatto questo è sufficiente prelevare una piccola quantità di prodotto e iniziare a spalmarla nelle zone interessate, quelle che andremo a radere. Il gel deve essere spalmato manualmente e tramite movimenti massaggianti, in modo che possa penetrare a fondo e ammorbidire a dovere i peli della barba.

Una volta che si è soddisfatti dell'applicazione, si può passare alla rasatura vera e propria. In questa fase è importante cercare di seguire sempre il verso di crescita della barba e, in generale, procedere a piccole passate, in modo da ridurre al minimo il rischio di tagli.

Quando la rasatura è terminata, risciacquare il viso.