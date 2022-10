Il Prime Day di ottobre 2022 non è ancora finito: 10 prodotti in sconto su Amazon per acquisti last minute Mancano meno di 24 alla conclusione dell’evento Offerte Esclusive Prime. Se avete qualcosa nella lista dei preferiti o nel carrello, vi conviene affrettarvi, prima che il prodotto vada in esaurimento o la campagna si concluda definitivamente. Ecco quali sono i prodotti a cui vale la pena dare un’occhiata.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Offerte Esclusive Prime sarà attivo ancora per qualche ora. Se ancora non avete fatto acquisti, avete tempo fino alle 23.59 della giornata di oggi, 12 ottobre.

L'evento è dedicato a tutti gli abbonati Prime e consente di acquistare prodotti delle più disparate categorie merceologiche a prezzi particolarmente ribassati. Se state pensando di cambiare il computer, lo smartphone o gli elettrodomestici o se avete intenzione di rendere la vostra casa più smart, questo è il momento giusto.

Ecco quali sono i dispositivi che non potete assolutamente farvi scappare e che trovate nella pagina dedicata ad Offerte Esclusive Prime con relative percentuali di sconto.

1. Samsung Galaxy M13

Il Samsung Galaxy M13 è uno smartphone Android con display da 6,6’’ del tipo FHD+ TFT LCD, in grado di catturare momenti e fare riprese video in maniera nitida. La batteria da 5.000 mAh è a lunga durata, vi permette di ricaricarla meno di una volta al giorno, pur utilizzandolo molto. Inoltre, dispone di tripla fotocamera, 4 giga di RAM e una memoria interna da 128 giga eventualmente espandibile. Lo trovate disponibile in tre colori. In quanto alla connessione, supporta la tecnologia 4 G.

Acquista il Samsung Galaxy M13 al 26% di sconto!

2. Princess ‎182075

La friggitrice ad aria Princess ‎182075 è ideale per preparare fino a 6 porzioni di cibo alla volta, poiché ha una capacità di 10 litri. All'interno ci sono tre vassoi estraibili, facili da pulire e da togliere in caso serva una spazio unico più grande. Attraverso lo schermo tattile digitale è possibile scegliere tra 10 programmi preimpostati o selezionare la temperatura e i tempi di cottura che più si preferiscono.

Acquista la Princess ‎182075 al 28% di sconto!

3. Samsung Galaxy Tab A8

Il Samsung Galaxy Tab A8 funziona tramite sistema operativo Android ed è dotato di connessione WiFi e Bluetooth. Ha uno schermo da 10,5 pollici e con risoluzione da 1920 x 1200 Pixel, una RAM da 3 giga e 32 giga di memoria aggiuntivi. Lo trovate disponibile in diversi colori. Il processore Octa-core garantisce velocità durante l'utilizzo.

Acquista il Samsung Galaxy Tab A8 al 32% di sconto!

4. Acer Chromebook 314

L'Acer Chromebook 314 è un notebook con processore Intel Celeron N4020, che consente di lavorare molto velocemente. Ha una RAM da 4 giga e un eMMC da 64 giga. Il display da 14″ è del tipo Full HD LED LCD e si serve una scheda grafica Intel UHD. La tecnologia con cui è realizzato permette di ottimizzare le prestazioni della batteria.

Acquista Acer Chromebook 314 al 45% di sconto!

5. Minipimer Braun MQ100

Il Braun MQ100 Soup MultiQuick è un minipimer tra i migliori sul mercato. Si compone di un frullatore e di un bicchiere da 600 ml. Lavora ad una potenza massima di 450 watt. La campana antischizzo e la tecnologia splash control fanno sì che si possa procedere all'utilizzo senza rischiare di schizzare il muro e il mobilio circostante. Inoltre, è semplice da utilizzare e facile da pulire.

Acquista il Braun MQ100 Soup MultiQuic al 43% di sconto!

6. Philips SpeedPro

La scopa elettrica senza fili Philips SpeedPro è dotata di spazzola di aspirazione a 180° e un bocchetta a lancia che fanno di questo modello uno molto versatile e utilizzabile su diverse superfici. Grazie al supporto da parete incluso nella confezione, non dovrete preoccuparvi di occupare troppo spazio.

Acquista la scopa elettrica Philips SpeedPro al 22% di sconto!

7. Braun Silk-épil 9 Flex

Il Braun Silk-épil Flex della Serie 9 è impermeabile, utilizzabile in modalità wirless sia sulla pelle asciutta che sotto la doccia, a seconda delle necessità. Nel prezzo sono comprese due testine, ciascuna con 40 pinzette, diverse per morbidezza e, quindi, per destinazione d'uso, e un accessorio massaggiante, per preparare la pelle alla depilazione e per distenderla dopo aver terminato.

Acquista il Braun Silk-épil 9 Flex al 50% di sconto!

8. Braun Series 9 Pro

Il rasoio elettrico Braun Series 9 Pro è utilizzabile senza filo, dentro e fuori la doccia; è venduto in confezione con la base di ricarica ed ha un'autonomia di 60 minuti. Grazie alla custodia, il trasporto è facilitato. Si tratta di un modello a lamina, cromato e dal design ergonomico.

Acquista il Braun Series 9 Pro al 21% di sconto!

9. Echo Show 5

L'Echo Show 5 è venduto in confezione con una lampadina intelligente Philips Hue White; entrambi sono compatibili con Alexa. Grazie allo schermo, l'Echo Show permette non solo di ascoltare la musica, fare liste della spesa, ascoltare il meteo o fare domande ad Alexa, ma anche di fare videochiamate. Una volta installata la lampadina, la sua accensione e il suo spegnimento possono essere gestiti tramite comando vocale.

Acquista Echo Show 5 al 62% di sconto!

10. JBL BAR 5.1

La soundbar JBL BAR 5.1 è molto apprezzata dagli esperti del settore. Si tratta di un modello bluetooth con subwoofer wireless, compatibile sia con TV che con PC e gestibile anche attraverso il telecomando. Si connette velocemente e rimanda un suono nitido e sufficientemente alto.

Acquista la soundbar JBL BAR 5.1 al 26% di sconto!