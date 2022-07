I migliori smartphone da acquistare per il Prime Day 2022 di Amazon Tra i prodotti che potete acquistare a prezzi scontati durante il Prime Day ci sono anche gli smartphone. Ecco quali sono i modelli che trovate al miglior prezzo per tutta la giornata di oggi e per l’intera giornata di domani.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Prime Day 2022 è in corso. Sono ufficialmente cominciati gli importanti sconti che Amazon mette a disposizione degli abbonati Prime e che consentono di acquistare a prezzi ribassati numerosi prodotti.

Le offerte coinvolgono tutte le categorie di prodotti presenti sulla piattaforma. Se, quindi, stavate pensando di cambiare il vostro smartphone e di acquistarne uno nuovo, questo potrebbe essere il momento giusto.

Nella sezione degli smartphone sulla pagina dedicata al Prime Day trovate numerosi modelli da mettere a confronto. Le marche coinvolte sono numerose: Samsung, Xiaomi, Oppo e tante altre. Di ciascuna potete trovare i modelli più e meno recenti, scegliendo quello che preferite e che meglio risponde alle vostre necessità.

Per approfittare degli sconti del Prime Day avete tempo fino alle 23.59 del 13 luglio 2022.

Huawei Nova 9

Huawei Nova 9

Tra gli smartphone in offerta in occasione del Prime Day c'è il Huawei Nova 9, venduto al 40% in meno sul prezzo di listino. La prima cosa che colpisce di questo modello è il design molto sottile, che gli consente di essere ergonomico e leggero. Ma tra i suoi punti di forza c'è anche la fotocamera Ultra Vision da 50 MP, dotata di sensore con matrice di filtro colore RYYB, ideale per scattare fotografie nitide anche quando c'è troppa luce o al buio.

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi 11 Lite NE

Se state cercando un telefono a marchio Xiaomi, vi consigliamo di dare un'occhiata al modello 11 Lite NE. Venduto al 40% di sconto per tutta la durata del Prime Day, vi permette di navigare sfruttando la connessione 5G. La memoria interna dispone di 6 + 128 giga di memoria interna. Sul retro trovate tre fotocamere, rispettivamente da 64, 8 e 5 megapixel. Disponibile in colore nero, è accompagnato da due anni di garanzia che si attivano al momento dell'acquisto.

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Una valida alternativa a marchio Xiaomi è lo smartphone 11T Pro, dotato di tripla fotocamera, con grandangolo da 108 MP, telemacro 2x e angolo ultra grandangolare da 120°. La sua tecnologia HyperCharge da 120 W offre la possibilità di ricaricare il telefono più rapidamente del solito, in 17 minuti. Il display piatto AMOLED da 6,67 pollici è realizzato con sistema TrueColor, che garantisce un'importante nitidezza di colori. Questo modello è attualmente in offerta al 38% di sconto.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Allo stesso marchio appartiene lo smartphone Redmi Note 10 Pro, tra gli smartphone più ricercati del momento, disponibile fino a domani con il 37% di sconto. Ha una memoria di 6 + 64 giga e ha un display da 6,67” del tipo AMOLED e da 120Hz. La fotocamera da 108 megapixel permette di fare scatti e riprese di grande qualità, grazie ad un'elaborazione migliorata e una gamma dinamica più elevata di quella degli altri modelli.

Oppo A76

Oppo A76

Lo smartphone Oppo A76 appartiene ad un marchio meno conosciuto, ma ugualmente affidabile in quanto a qualità dei materiali, durata della batteria e livello di tecnologia. In occasione del Prime Day potete acquistarlo con il 36% di sconto. Sul retro trovate una doppia fotocamera da 13 megapixel, mentre la telecamera frontale è una ed è da 8 megapixel. Il display è da 6,56” e consente di realizzare foto e video di qualità. Nella confezione d'acquisto sono compresi il caricabatterie e una cover. Inoltre, il dispositivo è accompagnato da garanzia.

Oppo A94

Oppo A94

Una valida alternativa è l'Oppo A94, che in questi giorni trovate in offerta su Amazon al 35% di sconto. Sottile e leggero, questo smartphone si infila in qualsiasi tasca, poiché ha dimensioni compatte. Inoltre, il suo design è particolarmente ergonomico, poiché è pensato per chi lo usa spesso anche per lavoro. Dispone di sistema operativo Android 11, intuitivo e facile da utilizzare anche da chi non è molto avvezzo alla tecnologia.

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A53

Il Samsung Galaxy A53 è venduto con il 32% di sconto. Dispone di display infinity-O FHD+ Super AMOLED da 6,5” ed ha una batteria da 5.000 mAh. Per quanto riguarda la memoria, garantisce 6 giga di RAM e 256 giga di memoria interna, ma offre anche la possibilità di espanderla. Questo modello lo trovate disponibile in colore nero.

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30 Pro

Il Motorola Edge 30 Pro ha un display da 6,7 pollici e trova il suo punto di forza nelle fotocamere: ne conta 3 da 60 megapixel più una frontale da 50 megapixel. Di ultima tecnologia, vi permette di sfruttare il 5G e avere una connessione sempre veloce. Inoltre, è un modello dual silm ed ha una batteria a lunga durata. Nella confezione d'acquisto è compresa anche una cover. Lo trovate disponibile in colore bianco. Lo trovate disponibile al 29% di sconto.

Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy M13

Il Galaxy M13 di Samsung, venduto adesso al 28% di sconto e con sistema operativo Android, è disponibile in diversi colori, tutti pastello. Ha un display da 6,6’’ e una batteria da 5.000 mAh che permette di utilizzarlo per più ore consecutive senza che si scarichi. La tripla fotocamera permette di immortalare e riprendere i vostri momenti più belli con una resa di qualità. La RAM è da 4GB, mentre la memoria interna da 128 giga è espandibile.

Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S22

Sempre al marchio Samsung appartiene il Galaxy S22, venduto in occasione del Prime Day con il 24% di sconto. Con caricatore incluso nella confezione di vendita, questo smartphone ha sistemo operativo Android e 128 giga di memoria interna. Il display da 6,1 pollici è grande, ma non rende il telefono ingombrante, ed è del tipo Dynamic AMOLED. Sul retro sono disposte quattro fotocamere. Dispone di connessione 5G.