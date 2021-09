Cosa comprare per la scuola superiore: la lista delle cose indispensabili Affrontare il primo giorno di scuola superiore non è sempre facile: cambiare ambiente, insegnanti e compagni di classe porta con sé agitazione e nervosismo. Per prepararsi al meglio al nuovo anno scolastico abbiamo stilato una lista delle cose da comprare per la scuola superiore con dei consigli utili da mettere in pratica per iniziare col piede giusto il nuovo percorso di studi.

Settembre non è solo il mese che ci allontana dal caldo estivo ma è anche il periodo dell'anno del back to school. Il ritorno tra i banchi di scuola significa, per migliaia di studenti, prepararsi psicologicamente all'anno scolastico, alle interrogazioni, ai compiti in classe e a tutta una serie di pomeriggi passati in compagnia dei libri. Soprattutto per chi deve affrontare il primo giorno di scuola superiore o di liceo, l'ansia comincia a farsi sentire.

Per iniziare il nuovo anno scolastico 2021/2022 col piede giusto e presentarsi preparati e sicuri di sé in aula, è necessario stilare una lista delle cose da comprare e da portare con sé, in modo da avere a disposizione tutto l'occorrente necessario.

Il materiale scolastico da acquistare può variare da un indirizzo scolastico all'altro: ad esempio se si è iscritti al liceo classico non possono mancare i classici dizionari di latino e greco, differentemente se si è iscritti al liceo scientifico è essenziale una calcolatrice scientifica. Righello, squadra e goniometro per chi è iscritto a un istituto tecnico per geometri; e così via.

Cosa mettere nello zaino per il primo giorno di scuola superiore? Vediamo qual è la lista del materiale scolastico da non dimenticare.

Cosa serve per la scuola superiore?

Vediamo in questa lista tutto l'occorrente necessario per prepararsi a un nuovo anno scolastico, specie per chi per la prima volta varca le porte di un istituto scolastico di secondo grado e necessita di spunti utili per non dimenticare le cose importanti e non lasciare nulla al caso.

Zaino

Partiamo dalla base: lo zaino. Per trasportare libri, quaderni, dizionari e volumi di un certo spessore, acquistare un nuovo zaino è sempre una buona idea. In commercio ne esistono di diverse tipologie, da quelli classici ai trolley. Un buono zaino deve essere resistente, confortevole e capiente e, ovviamente rispondere ai gusti personali, nonostante per le scuole superiori siano sempre privilegiate le fantasie monocromatiche o comunque molto sobrie. Vediamo di seguito una carrellata di zaini che potrebbero fare al caso vostro.

Quaderni, block notes e raccoglitori

Altri elementi essenziali sono i quaderni o eventuali raccoglitori per chi è più incline a utilizzarli oppure nel caso in cui lo richieda l'insegnante. Che siano a righe o a quadretti, è necessario acquistarne in quantità per non rimanere senza scorte durante l'anno scolastico. Per prendere appunti veloci o scrivere delle note durante le lezioni, invece, i block notes sono gli strumenti perfetti a questo scopo. Vediamo quali sono le migliori offerte disponibili su Amazon.

Astuccio

Passiamo adesso a un elemento del corredo scolastico indispensabile per raccogliere tutti gli articoli di cancelleria indispensabili tra i banchi di scuola: l'astuccio. Colorato o monocromatico, con fantasie particolari oppure sobrio e essenziale: qualsiasi sia il vostro gusto personale è importante che questo accessorio sia capiente e in grado di contenere tutto il materiale necessario. Vediamo su Amazon alcune idee tra le quali scegliere per iniziare al meglio l'anno scolastico.

Articoli di cancelleria

Gli articoli di cancelleria non sono mai abbastanza. Questo perché durante le ore passate in aula è sempre possibile perdere penne, matite o evidenziatori. Per ovviare a questo problema è consigliabile acquistare set completi di scorta in modo da non cominciare mai la giornata scolastica senza questi articoli indispensabili. Su Amazon sono disponibili diverse soluzioni adatte a ogni tipo di esigenza: vediamole nel dettaglio.

Diario

Per segnare l'orario delle lezioni, i compiti a casa, frasi motivazionali o semplicemente per prendere nota di tutto ciò che viene detto a lezione, il diario è fondamentale. Si tratta di un vero e proprio amico fidato che ci accompagnerà per tutto l'anno scolastico e, proprio per questo motivo, è importante scegliere quello che fa al caso nostro. In commercio ne esistono diversi tipi, quelli da 12 o da 16 mesi, quelli di piccole, medie o grandi dimensioni, quelli corredati di stickers, illustrazioni o consigli per affrontare le interrogazioni. Vediamo quali sono i diari scuola per l'anno 2021/2022 tra cui scegliere.

Post-it

I post-it sono dei foglietti adesivi che possono rivelarsi molto utili durante gli anni trascorsi tra i banchi di scuola. Attraverso questi strumenti è possibile segnare una pagina specifica in un libro, quella su cui ritornare o che contiene argomenti importanti da studiare. Ma non solo: sui post-it è possibile scrivere delle note, cose da fare o da non dimenticare, segnare un elenco di argomenti utili per l'elaborazione di un metodo di studio efficace, oppure utilizzarli come strumenti per scrivere frasi motivazionali.

Penna USB

Ultimo articolo della nostra lista è la penna USB. Potrebbe sembrare un accessorio di poco conto ma nell'era digitale è sempre più importante possedere una penna USB che raccolga tutti i documenti, i file, le dispense o i progetti utili durante l'anno scolastico. Soprattutto per chi è iscritto a indirizzi informatici o di telecomunicazione, è indispensabile presentarsi in aula con un supporto dove conservare tutti i file scolastici che verranno consegnati di volta in volta durante le lezioni. In base alle esigenze, infine, è possibile scegliere tra chiavette che vanno da una memoria di 16 GB fino a 250 GB e oltre.

Materiale per il liceo scientifico

Per chi si iscrive a un liceo scientifico, alla lista degli articoli indispensabili generici bisogna aggiungere un altro oggetto di primaria importanza: la calcolatrice.

Calcolatrice

Questo accessorio è sempre utile quando si tratta di affrontare le scuole superiori, ma è davvero indispensabile per gli studenti del liceo scientifico, per chi è iscritto a indirizzi come ragioneria, liceo tecnico o commerciale e anche istituti professionali. La calcolatrice può essere di diverse tipologie: calcolatrice scientifica, grafica, programmabile o classica e sono tutte indispensabili per risolvere calcoli, funzioni complesse o equazioni. Vediamo quali sono le migliori tra quelle disponibili su Amazon.

Materiale per il liceo classico o linguistico

Per chi è amante delle lingue e si proietta verso licei classici o linguistici, altri elementi da non sottovalutare e da aggiungere alla lista delle cose da acquistare sono i dizionari bilingue, di latino o greco.

Dizionari

Per gli studenti di indirizzi linguistici ma anche per chi semplicemente affronta prove in lingua i dizionari bilingue, che siano francese-italiano, inglese-italiano, spagnolo-italiano o tedesco-italiano, sono dei supporti importanti che aiutano lo studente a destreggiarsi nell'apprendimento di una nuova lingua. Ma non solo: anche per coloro i quali dovranno affrontare materie come greco e latino, i dizionari di lingua latina o di lingua greca rappresentano degli strumenti indispensabili per superare al meglio i compiti in classe e le tanto temute versioni.

Nel corredo di uno studente delle superiori, infine, potrebbe essere utile anche un semplice dizionario di italiano al quale fare affidamento durante i temi in classe. Di seguito una carrellata di dizionari bilingue o di latino e greco tra i migliori sul mercato.

Materiale per istituti tecnici o per geometri

Infine, al corredo di uno studente di scuole superiori iscritto a istituti tecnici o per geometri non può mancare un set di righello, squadre e goniometro.

Righello, squadra e goniometro

Righello, squadra e goniometro fanno parte della base di un corredo scolastico per chi intende iscriversi a istituti tecnici o per geometri. Servono per prendere misure, misurare gli angoli e per tutti quei progetti in cui la precisione è essenziale; specie per chi dovrà affrontare materie come disegno tecnico.

Materiale per il liceo artistico

Per chi è iscritto al liceo artistico, invece, è utile aggiungere alla lista delle cose indispensabili anche tutta una serie di accessori per il disegno: matite particolari, colori, pennelli ma anche album da disegno. Vediamoli nel dettaglio.

Set di matite e pennelli da disegno

Al liceo artistico è utile avere a disposizione matite, pennelli da disegno, carboncini e tutto il necessario per realizzare delle vere e proprie opere d'arte. Ogni istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, metterà a disposizione degli studenti una lista di materiali da acquistare in vista dell'avvio del percorso formativo.

Album da disegno

Collegato ai pennelli, alle matite e agli accessori per il disegno artistico c'è anche l'album: il supporto cartaceo sul quale disegnare e realizzare i propri schizzi. Solitamente la serie di accessori specifici da acquistare per gli istituti artistici verrà elencata a inizio anno scolastico, in modo da avere a disposizione un inventario di elementi a cui fare affidamento.

Come affrontare il primo giorno di scuole superiori: i consigli utili

Per affrontare al meglio il primo giorno di scuole superiori abbiamo pensato a dei consigli utili da mettere in pratica. Si sa, quando si cambia ambiente, compagni, insegnanti, è sempre difficile capire come comportarsi. L'ansia, l'agitazione e il nervosismo dettati dal cambiamento sono aspetti comuni agli studenti che devono affrontare il primo giorno di scuola superiore. Per ovviare a queste problematiche, teniamo a mente alcune semplici regole alle quali prestare attenzione per iniziare col piede giusto l'anno scolastico:

Essere puntuali: è il primo giorno e proprio per questo motivo è importante presentarsi in orario in aula, anche per iniziare a familiarizzare con l'ambiente, scegliere il posto in classe e conoscere i nuovi compagni. Sorridi e sii sicuro: è solo un giorno come un altro, non c'è bisogno di agitarsi. Sii amichevole e non preoccuparti del giudizio degli altri, basterà rompere il ghiaccio con i nuovi compagni di classe e il percorso sarà tutto in discesa. Sii educato: specie con gli insegnanti ma anche con il personale scolastico o il preside stesso, è buona norma essere educati e rispettare gli altri. Preparati psicologicamente e fisicamente: è importante arrivare in aula carichi per affrontare la giornata, dunque dormi almeno otto ore e fai una ricca colazione. Segna sul tuo diario le cose da fare e da ricordare, gli orari, i compiti a casa e poi… rilassati, andrà tutto per il meglio!