I 10 migliori dizionari di italiano

Il dizionario di italiano dovrebbe essere presente in tutte le case, perché ci aiuta a comprendere meglio la nostra lingua per ragioni di studio, di lavoro o di interesse personale. Si tratta di un supporto utile sia per bambini e ragazzi, sia per insegnanti, professionisti o scrittori. Ecco una guida completa per scegliere il migliore dizionario di italiano del 2025 per scuole medie, primarie e superiori.

La nostra top 10

Il dizionario di italiano è un supporto cartaceo che mette insieme una serie di termini, parole o espressioni della lingua italiana con relativi significati e applicazioni d'uso. Sembrava un oggetto superato, invece non è mai stato così attuale: nonostante le innovazioni tecnologiche e l'importanza di internet, il vocabolario cartaceo è ancora uno strumento indispensabile, non solo a scuola, ma anche sul lavoro.

La lingua italiana è in continua evoluzione: dal Trecento fino ai giorni nostri l'italiano ne ha fatta di strada, e il dizionario di italiano è la cartina di tornasole di questo cambiamento. I vocabolari di italiano consigliati in questa guida sono strumenti utili per bambini e ragazzi, ma anche per adulti, insegnanti o professionisti.

Che tu sia alla ricerca di un vocabolario per bambini con immagini, pronuncia ed esempi di frasi, o che ti serva uno strumento avanzato con trascrizione fonetica ed etimologia, l'ideale è orientarsi sulle case editrici e istituti culturali che da sempre realizzano i migliori dizionari di italiano: Garzanti, Treccani, Devoto Oli e Zanichelli.

I migliori vocabolari di italiano del 2025

Nella classifica che segue abbiamo elencato i migliori vocabolari di italiano di quest'anno, facendo riferimento non solo agli editori più importanti del settore ma anche alla tipologia di vocabolario. Infatti abbiamo incluso nella nostra classifica i dizionari di italiano per bambini, ragazzi ma anche per insegnanti e professionisti. Chiude il nostro articolo un'ampia guida all'acquisto dettagliata che potrà aiutarci nella scelta del migliore dizionario di italiano in base alle nostre esigenze. Vediamoli nel dettaglio.

1. Il nuovo Devoto Oli Junior

Consigliato per: i bambini della scuola primaria

Pro: note con suggerimenti, definizioni semplici

Contro: non si riscontrano particolari problematiche

Il primo vocabolario di italiano per bambini che consigliamo è la versione "baby" del più prestigioso dizionario italiano, ovvero il Devoto Oli.

Edito da Le Monnier, la versione del 2022 del Nuovo Devoto Oli Junior è studiato per i bambini della scuola primaria e comprende circa 26mila parole, scelte tra quelle usate nel mondo digitale e nei libri scolastici. Ogni voce è accompagnata dalle informazioni grammaticali, dalla divisione in sillabe e dalla pronuncia corretta.

Le definizioni sono corredate da esempi, sinonimi e contrari, modi di dire ed espressioni. Inoltre, il vocabolario contiene tantissime note di approfondimento con i suggerimenti più efficaci per evitare gli errori grammaticali.

2. Nuovo Devoto Oli

Consigliato per: insegnanti e professionisti

Pro: 600 nuove parole e significati, è disponibile anche la versione digitale

Contro: un po' costoso, ma il prezzo è giustificato dalla qualità

Il Devoto Oli, che nel 2017 ha compiuto 50 anni dalla sua prima edizione, è il vocabolario di italiano più conosciuto di sempre, ed è un must have per gli appassionati della lingua italiana e delle sue trasformazioni.

La nuova edizione è stata rilasciata a luglio 2020, comprende 110mila voci e circa 300mila definizioni: rispetto alla versione precedente ci sono 600 parole in più come lockdown, distanziamento sociale, quarantenato, MES ecc. Oltre alle parole e ai significati ci sono schede di aiuto linguistico per correggere gli errori più frequenti sia nello scritto che nel parlato, oltre a 45.000 locuzioni e modi di dire.

Oltre alla edizione cartacea, acquistando questo vocabolario è possibile accedere anche alla versione digitale: il dizionario di italiano digitale Devoto Oli prevede inoltre la coniugazione di tutti i verbi, gli audio con la pronuncia corretta delle parole, il plurale di tutti i nomi e gli aggettivi.

3. Lo Zingarelli 2024

Consigliato per: ragazzi delle superiori e adulti

Pro: vocabolario approfondito e dettagliato

Contro: non si riscontrano particolari difetti

Lo Zingarelli si è fatto apprezzare dai ragazzi di tutti i tempi per la sua facilità di consultazione, ma è un vocabolario "da grandi”, in considerazione della grande quantità di voci e significati che contiene. La nuova edizione è uscita a maggio del 2023 con mille nuove parole e definizioni

Il dizionario, inoltre, dispone di una versione digitale, che fornisce contenuti aggiuntivi rispetto a quella cartacea, migliorandone anche la fruibilità del vocabolario. La versione digitale può essere consultata tramite app e su internet per un anno oppure può essere scaricata sul pc senza limiti di tempo.

4. Grande dizionario di italiano Garzanti

Consigliato per: adulti e ragazzi

Pro: neologismi tratti dal settore dell'attualità e da quello della finanza

Contro: carta da rivestimento un po' rigida e facile da strappare. Si consiglia di maneggiarlo con cura

Tra i maggiori editori italiani di vocabolari c'è sicuramente Garzanti, una casa editrice che propone testi di consultazione approfonditi ed efficaci.

Il grande vocabolario di italiano edito da Garzanti non smentisce la tradizione di affidabilità di questo editore: presentato con una copertina rigida e resistente nel tempo, comprende 250mila parole e significati, oltre a 750 neologismi, circa 30mila sinonimi e contrari, 55mila etimologie e seimila citazioni letterarie e frasi d'autore.

Nonostante si tratti di un vocabolario di italiano per adulti, possono usarlo anche i ragazzi in quanto il lessico di base è evidenziato con un colore diverso, e alla fine del dizionario si trova una particolare appendice: il Grammabolario, ovvero una grammatica essenziale in ordine alfabetico.

5. Primo dizionario illustrato di italiano

Consigliato per: per i bambini

Pro: dizionario semplice

Contro: potrebbe risultare un po' semplice per i bambini più grandi, ma è perfetto per quelli dai sei anni in su e della scuola primaria

Tra i dizionari di italiano per bambini che consigliamo c'è anche il Primo dizionario d'italiano illustrato, pensato per aiutare i più piccoli ad associare le parole alle immagini e facilitare loro il compito di memorizzare e imparare a riconoscere anche quelle più difficili.

Questo vocabolario è ricco di neologismi e ovviamente comprende molti sinonimi e contrari per i vocaboli più utilizzati. Le illustrazioni colorate sono belle da vedere e rendono l'apprendimento più semplice.

La leggibilità è favorita da una veste grafica accattivante.

6. Il mio primo dizionario MIOT

Consigliato per: i bambini della scuola elementare

Pro: approfondimenti grammaticali, pronuncia parole straniere

Contro: adatto ai bambini più piccoli, non a quelli più grandi

Il Primo dizionario italiano per bambini edito da Giunti è il più venduto su Amazon nella categoria dizionari per bambini, ed è disponibile sia con copertina rigida che con copertina flessibile.

Con 25mila parole e 1440 lemmi in più rispetto alla versione precedente, questo dizionario è rivolto ai bambini e ragazzi che vogliono imparare l'italiano con un volume compatto e commisurato alle esigenze di questa età.

I significati e le parole sono spiegati con un linguaggio semplice e preciso.

7. Il dizionario elementare di italiano

Consigliato per: scuola elementare

Pro: definizioni ed esempi, sillabe e pronuncia

Contro: secondo alcune recensioni, risulta perfetto per i bambini delle elementari e meno idoneo per quelli un po' più grandi

I bambini delle scuole elementari, e i loro genitori, apprezzeranno molto il Dizionario Elementare di Italiano proposto da DeAgostini, più compatto e leggero rispetto a quelli visti in precedenza.

Ha 8000 vocaboli e 13mila significati, tutti corredati con pronuncia, divisione in sillabe ed esempi; anche i modi di dire e i proverbi vengono spiegati, come anche la particolarità del significato di alcune parole.

I punti forti di questo vocabolario, oltre alla compattezza, sono la leggibilità grazie all'utilizzo di caratteri grandi e i disegni e le immagini a colori; il punto debole è sicuramente la scarsità di parole rispetto ad altri dizionari per bambini, che rende questo vocabolario adatto solo per le scuole elementari.

8. Dizionario di italiano compatto

Consigliato per: scuola media

Pro: pratico, economico

Contro: non si evidenziano particolari contro

Il primo dizionario di italiano per ragazzi che consigliamo è quello compatto di Zanichelli, tra gli editori più autorevoli di testi scolastici e per la consultazione.

Ha 37mila parole e circa 50mila significati, e comprende anche i neologismi più significativi della nostra cultura e società, come ad esempio endorsement, biotestamento, bullizzare. Oltre al significato vero e proprio, all'indicazione dei plurali più difficili per i nomi o delle irregolarità per i verbi, questo vocabolario riporta anche i sinonimi e contrari, i termini correlati, i diminutivi e i peggiorativi.

Completano l'elenco delle voci gli oltre 100 proverbi che vengono spiegati: si tratta di un dizionario che si sforza di far emergere le correlazioni tra le parole, rendendo la lingua non un insieme di particelle separate ma un tessuto formato da infiniti fili intrecciati. È in vendita con copertina flessibile.

9. Dizionario fondamentale della lingua italiana

Consigliato per: studenti

Pro: pratico, facile da utilizzare

Contro: secondo alcune recensioni, potrebbe risultare un po' pesante. Si consiglia di utilizzare uno zaino adeguato

L'ultimo vocabolario di italiano per ragazzi consigliato dalle opinioni degli utenti in rete è questo dizionario di DeAgostini, un'altra casa editrice leader nella distribuzione di libri scolastici e testi di consultazione.

127mila parole e altrettanti significati vanno a comporre questo vocabolario per ragazzi, arricchito da note grammaticali e tavole tematiche ricche di immagini. L'obiettivo di questo vocabolario di italiano per ragazzi è di essere uno strumento di consultazione non solo per ricercare il significato delle parole, ma anche per arricchire e completare lo studio della lingua grazie a box e schede informative.

Diversamente dalla versione tascabile, questo vocabolario non è compatto: è un dizionario generale, difficile da trasportare come tutti i dizionari "da grandi".

10. Il Vallardi tascabile

Consigliato per: chi necessita di un dizionario tascabile e compatto

Pro: buon rapporto qualità prezzo

Contro: secondo alcune recensioni il formato è un po' troppo piccolo. Ciò però lo rende perfetto per chi desidera un vocabolario tascabile

Quello proposto dall'editore Vallardi, leader nella produzione di dizionari e manuali di linguistica, è un supporto tascabile e compatto dalla facile consultazione. Approfondisce la lingua italiana contemporanea con circa 20.000 lemmi analizzati.

Tra le altre caratteristiche della proposta di Vallardi bisogna menzionare senz'altro la presenza di una serie di irregolarità e particolarità grammaticali, utili nella comprensione del linguaggio contemporaneo. Sono presenti anche delle sezioni dedicate al registro espressivo e agli esempi e modi di dire. Tra i termini esaminati, inoltre, compaiono anche quelli appartenenti agli ambiti scientifici, tecnici e letterari.

Questa versione tascabile è disponibile con copertina rigida o flessibile.

Come scegliere il dizionario di italiano: guida all'acquisto

Il confronto tra diverse edizioni e tipologie di dizionario di italiano ci ha già permesso di farci un'idea generale delle caratteristiche da tenere d'occhio quando si acquista un vocabolario di italiano. Dopo aver visto la classifica aggiornata dei volumi disponibili, ecco la guida all'acquisto con l'elenco di tutte le caratteristiche da tenere d'occhio nella scelta del migliore dizionario di italiano.

Tipologie

Esistono diverse tipologie di dizionari di italiano da poter acquistare in base alle esigenze personali: vediamole nel dettaglio.

Generale : in questo caso sono le dimensioni a fare la differenza. Si tratta, infatti, di volumi molto grandi e pesanti, pensati per una consultazione approfondita e completa. Sono ideali sia per ragazzi sia per insegnanti, professionisti o scrittori. Questi volumi vengono aggiornati ogni anno in modo da analizzare in maniera puntuale tutte le evoluzioni del lessico. Al suo interno, oltre al lemma con specifica definizione, possono essere ritrovati etimologia, frasi d'esempio, sinonimi, contrari o citazioni.

: in questo caso sono le dimensioni a fare la differenza. Si tratta, infatti, di volumi molto grandi e pesanti, pensati per una consultazione approfondita e completa. Sono ideali sia per ragazzi sia per insegnanti, professionisti o scrittori. Questi volumi vengono aggiornati ogni anno in modo da analizzare in maniera puntuale tutte le evoluzioni del lessico. Al suo interno, oltre al lemma con specifica definizione, possono essere ritrovati etimologia, frasi d'esempio, sinonimi, contrari o citazioni. Compatti o Tascabili : sono i volumi facili da trasportare e da consultare perché di dimensioni ridotte e dal peso non eccessivo. Sono pratici da portare con sé a scuola e da tenere nello zaino. Nonostante la loro compattezza, si rivelano utili perché contengono la maggior parte dei lemmi di utilizzo comune in italiano. Possono essere arricchiti di schede, box informativi o tavole di coniugazione dei verbi per rendere la consultazione ancora più veloce.

: sono i volumi facili da trasportare e da consultare perché di dimensioni ridotte e dal peso non eccessivo. Sono pratici da portare con sé a scuola e da tenere nello zaino. Nonostante la loro compattezza, si rivelano utili perché contengono la maggior parte dei lemmi di utilizzo comune in italiano. Possono essere arricchiti di schede, box informativi o tavole di coniugazione dei verbi per rendere la consultazione ancora più veloce. Per bambini: si tratta di vocabolari indispensabili per affacciarsi alla lingua italiana e per accompagnare i bambini nella fase di apprendimento del lessico. Proprio per questo motivo hanno un'alta leggibilità data, ad esempio, da sezioni colorate o caratteri di stampa più grandi. Sono spesso arricchiti con divisione in sillabe, pronuncia e esempi di frasi. Non hanno un peso eccessivo e sono corredati di disegni e immagini per rendere la consultazione divertente e piacevole; oltre che per tenere allenata la memoria fotografica dei più piccoli.

Numero di lemmi

Per quanto il numero di parole contenute in un vocabolario non sia garanzia automatica di qualità, è inevitabile che parlando di un dizionario il numero di lemmi sia una caratteristica fondamentale e da tenere d'occhio.

Come abbiamo visto, il numero di voci varia molto in base alle diverse categorie: per i dizionari di italiano per bambini sarà necessario il lessico di base. I vocabolari per ragazzi e quelli generali per professionisti devono invece avere un numero di parole più ampio, e soprattutto dare spazio anche ai neologismi.

Il numero e la qualità delle parole nel vocabolario è una caratteristica importante, per questo è sempre consigliabile acquistare delle edizioni aggiornate: in apparenza può sembrare poco utile acquistare l'ultima edizione di un dizionario rispetto a quella precedente di qualche anno, ma la lingua cambia e si evolve ogni giorno, e quindi è necessario acquistare un volume che sia al passo coi tempi.

Schede e box informativi

Il dizionario non è soltanto un mero elenco di parole: è uno strumento formidabile per migliorare e affinare la conoscenza della lingua, rispolverando le conoscenze grammaticali e aumentando la consapevolezza della propria lingua, ovvero quella cosa che non si dovrebbe mai smettere di fare e che si chiama "riflessione linguistica".

Da questo punto di vista le schede e i box informativi possono rivestire una grande importanza, così come le etimologie e le frasi d'autore: non si tratta certo di una caratteristica fondamentale, ma è consigliabile acquistare un dizionario che metta in correlazione le parole, magari raggruppandole per campi semantici od offrendo esempi pratici in contesti d'uso.

Dimensioni e peso

Le dimensioni e il peso di un vocabolario sono due caratteristiche importanti se abbiamo bisogno di un volume da poter trasportare nello zaino, o se stiamo acquistando un dizionario per bambini che dovrà essere portato spesso a scuola.

In linea di massima i dizionari generali hanno un formato A4 e sono molto pesanti, non sono fatti per essere trasportati e sono i più completi proprio perché il numero di pagine non è un dettaglio essenziale. I dizionari di italiano tascabili sono invece di formato A5 o addirittura A6, quindi circa la metà di un foglio A4, e il numero di pagine in questo caso è molto importante perché determinerà la maneggevolezza del volume.

Nella scelta del migliore dizionario di italiano per bambini bisogna tenere particolarmente conto del peso del vocabolario: gli zaini dei bambini sono già ricolmi di libri e quaderni, e comprare un dizionario voluminoso e pesante può rappresentare un ulteriore aggravio di peso per le schiene dei nostri figli.

Rilegatura

La caratteristica della rilegatura si collega alla tipologia di vocabolario, alle sue dimensioni e al suo peso.

In commercio esistono dizionari con copertina rigida e copertina flessibile: la differenza sta nella grammatura, quindi nello spessore, della carta della copertina. La copertina rigida è realizzata solitamente con del cartone resistente – infatti si chiama anche copertina cartonata – e ha il pregio di essere più robusta e riuscire a preservare meglio gli interni del vocabolario, ma è inevitabilmente più pesante.

La copertina flessibile è invece più sottile e leggera, e viene solitamente usata per i dizionari tascabili; ha tuttavia lo svantaggio di essere meno resistente, quindi potrà rovinarsi facilmente.

Un elemento relativo alla rilegatura è anche proprio il modo in cui le pagine degli interni sono tenute insieme: la maggior parte dei dizionari è rilegato con una sorta di cucitura (chiamata in gergo tecnico filo refe) che consente di tenere il dizionario ben aperto; la rilegatura con le pagine incollate ha infatti lo svantaggio di essere meno resistente e rendere il volume più difficile da utilizzare.

Leggibilità

I dizionari non sono mai stati dei libri facilissimi da leggere, nel senso che le esigenze di spazio impediscono di renderli molto leggibili, quindi di utilizzare caratteri grandi o colori diversi.

La leggibilità è una caratteristica fondamentale per la scelta del migliore dizionario per bambini, perché una grafica accattivante e una variazione nei colori e nelle dimensioni del testo facilita di molto la consultazione del vocabolario.

Per i dizionari generali più grandi, la leggibilità non è una caratteristica fondamentale, perché si presuppone che siano utilizzati da adulti; ciononostante molti dizionari grandi utilizzano almeno il grassetto per separare visivamente i lemmi e il loro significato, e come abbiamo visto alcuni di questi hanno introdotto l'uso del colore per una fruizione più intuitiva e facile.

Versione digitale e app dedicata

I dizionari di italiano digitali e online sono sempre più utilizzati, ma è difficile affidarsi completamente a un portale web quando esistono moltissimi studiosi e conoscitori della lingua al lavoro sui vocabolari cartacei.

Fortunatamente quasi tutte le edizioni dei dizionari di italiano comprendono anche una versione digitale e in certi casi anche un'app dedicata: le versioni online dei vocabolari cartacei contengono tutto ciò che si trova sul dizionario, e anche elementi aggiuntivi e interattivi che possono fare da stimolo alla consultazione soprattutto per bambini e ragazzi.