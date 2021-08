Back to school su eBay: sconti fino al 70% su notebook, portatili e accessori per la scuola Arrivano gli sconti eBay su tutti i prodotti e gli accessori per la scuola: zaini per laptop e per la scuola, Notebook e portatili, hard disk e penne USB. Tutta una serie di offerte che raggiungono anche il 70% di sconto: il Back to school di eBay propone prodotti da non perdere per scuola elementare e superiore, indispensabili per affrontare al meglio i primi giorni tra i banchi di scuola.

L'inizio della scuola si avvicina e tutti gli studenti, grandi e piccini, cominciano a respirare una nuova e frizzante aria ricca di nuove avventure con i compagni di classe, di studio e delle inevitabili interrogazioni.

Per poter affrontare al meglio il ritorno a scuola, eBay ha pensato a una serie di sconti sugli articoli da scuola da non perdere: zaini per laptop e per la scuola, Notebook e portatili, hard disk e penne USB. Tutto l'occorrente per iniziare il nuovo anno con gli strumenti giusti.

Vediamo quali sono le migliori offerte eBay su zaini per la scuola e porta pc proposti da brand come Vans o Antonio Basile, laptop, hard disk e penne USB con sconti molto interessanti.

Notebook e portatili oltre il 50% di sconto

Iniziamo la selezione delle migliori offerte di notebook e portatili per accompagnare i ragazzi nello studio. Vediamo quali sono i migliori notebook e portatili scontati fino al 50% delle migliori marche come Lenovo, Samsung e HP.

50% di sconto su Lenovo ThinkPad X270 : ha un processore Intel Core i3-6100U, un sistema operativo Windows 10 Pro e un display da 12,5″. Il notebook Lenovo ha una memoria RAM 4 GB e la SSD da 256 GB.

: ha un processore Intel Core i3-6100U, un sistema operativo Windows 10 Pro e un display da 12,5″. Il notebook Lenovo ha una memoria RAM 4 GB e la SSD da 256 GB. 45% di sconto su Lenovo V15-ADA : con sistema operativo Windows 10 Home Edizione a 64 bit con display da 15.6″. È dotato di touchpad multi touch. Ha un flusso doppio con interfacce USB e jack combinato per cuffia e microfono.

: con sistema operativo Windows 10 Home Edizione a 64 bit con display da 15.6″. È dotato di touchpad multi touch. Ha un flusso doppio con interfacce USB e jack combinato per cuffia e microfono. 30% di sconto su Samsung Chromebook 4 : un notebook sottile, leggero e con schermo da 11.6″, è dotato di una tastiera e un trackpad di dimensioni standard che garantiscono la massima produttività. Ha una batteria di lunga durata fino a 10 ore.

: un notebook sottile, leggero e con schermo da 11.6″, è dotato di una tastiera e un trackpad di dimensioni standard che garantiscono la massima produttività. Ha una batteria di lunga durata fino a 10 ore. 20% di sconto su Notebook HP 250 : ha un sistema operativo Windows 10 con una capacità hard drive da 256 GB e una scheda grafica integrata. Ha un processore Intel Core i5 10a generazione con la velocità processore da 1,00 GHz.

: ha un sistema operativo Windows 10 con una capacità hard drive da 256 GB e una scheda grafica integrata. Ha un processore Intel Core i5 10a generazione con la velocità processore da 1,00 GHz. 15% di sconto su Notebook HP 15S-FQ2002NL: lo schermo è da 15,6 " ed è dotato di un sistema operativo Windows 10 Home. Il processore è Intel Core i7. Una scheda grafica dedicata integrata e la memoria RAM da 8 GB.

Hard disk e penne USB oltre il 40% di sconto

Continuiamo con gli Hard disk e le penne USB, scontati fino al 40%. Ecco quali sono.

Zaini per laptop e per la scuola fino al 70% di sconto

Infine, terminiamo con una selezione degli zaini per laptop e per la scuola, scontati fino al 70% delle migliori marche come Vans e Antonio Basile.

70% di sconto sullo zaino unisex TWIG : disponibile in due modelli, Cavendish con due tasche molto capienti, il taschino frontale extra con zip, la tasca interna porta documenti, lo scomparto interno porta tablet o laptop. Il modello Maupassant, invece, ha la tasca principale molto capiente, un taschino frontale extra con zip e lo scomparto interno porta tablet o laptop.

: disponibile in due modelli, Cavendish con due tasche molto capienti, il taschino frontale extra con zip, la tasca interna porta documenti, lo scomparto interno porta tablet o laptop. Il modello Maupassant, invece, ha la tasca principale molto capiente, un taschino frontale extra con zip e lo scomparto interno porta tablet o laptop. 65% di sconto sullo zaino Antonio Basile : porta laptop e pc, è dotato di un'imbottitura interna che consente di proteggere il dispositivo dagli urti. È dotato di vari scomparti con cerniera, spallacci e schienale imbottiti, fondo rinforzato, robusto e leggero.

: porta laptop e pc, è dotato di un'imbottitura interna che consente di proteggere il dispositivo dagli urti. È dotato di vari scomparti con cerniera, spallacci e schienale imbottiti, fondo rinforzato, robusto e leggero. 65% di sconto sullo zaino Nava : realizzato in un tessuto impermeabile e in poliestere. Il manico superiore e gli spallacci sono imbottiti, ha una tasca frontale con zip e un vano imbottito interno porta pc da 15,6 pollici.

: realizzato in un tessuto impermeabile e in poliestere. Il manico superiore e gli spallacci sono imbottiti, ha una tasca frontale con zip e un vano imbottito interno porta pc da 15,6 pollici. 30% di sconto sullo zaino Vans : ideale per la scuola, è realizzato in poliestere impermeabile. Ha gli spallacci regolabili ed imbottiti per garantire maggiore comfort.

: ideale per la scuola, è realizzato in poliestere impermeabile. Ha gli spallacci regolabili ed imbottiti per garantire maggiore comfort. 25% di sconto sullo zaino street sport Vans: ha una capacità di 27 litri ed è realizzato in poliestere nero con il logo del brand, ideale per gli amanti dello sport che amano distinguersi in ogni circostanza.