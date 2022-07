Amazon Prime Day 2022, i 20 prodotti più scontati da acquistare Ultimo giorno per approfittare delle offerte proposte su Amazon in occasione del Prime Day. Se ancora non avete le idee chiare su cosa acquistare, può esservi utile sapere quali sono gli sconti più vantaggiosi che potete trovare nella sezione dedicata: smartwatch, robot aspirapolvere, smart tv, videogiochi, soundbar, accessori per il gaming, prodotti Apple e smartphone Oppo e Xiaomi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Prime Day 2022 è iniziato ieri, 12 luglio, e terminerà oggi, 13 luglio alle ore 23.59.

Certo, è vero che, se non si hanno le idee chiare su cosa acquistare, perdersi nella moltitudine di prodotti in sconto è facilissimo. Per aiutarvi, abbiamo pensato di raccogliere in un articolo i 20 migliori prodotti in offerta e con lo sconto maggiore, spulciando per voi tra le diverse categorie merceologiche presenti sulla piattaforma e confrontando i prezzi.

Vi ricordiamo che gli sconti Prime Day sono riservati agli abbonati Amazon Prime: se ancora non avete sottoscritto l'abbonamento, quindi, attivate il servizio, avvalendovi della prova gratuita della durata di un mese. Tutto quello che dovete fare è accedere al vostro account Amazon e seguire le istruzioni che trovate nella sezione dedicata ad Amazon Prime.

Leggi anche Amazon Prime Day 2022, le migliori offerte in tempo reale

Vi basteranno pochi passaggi, poi potrete dare il via al vostro shopping. Ed ecco quali sono i prodotti che non potete assolutamente non valutare di acquistare: dispositivi Apple, smartphone Oppo e Xiomi, smart tv, accessori per il gaming, elettrodomestici e articoli tech per la pulizia della casa, smartwatch, videogiochi, soundbar e dispositivi Amazon.

1. Apple AirPods Pro

Apple AirPods Pro

In sconto al -26% per l'Amazon Prime Day 2022, potrete trovare le comode Apple AirPods Pro, disponibili in bianco. Sono dotate di cancellazione attiva del rumore, un sistema innovativo che consente di bloccare i rumori esterni e assicurare un ascolto pulito e privo di interferenze. Rilevano la posizione del capo e prevedono un'equalizzazione adattiva, in grado di calibrare la musica in base alla forma del proprio orecchio. Infine, resistono a sudore e acqua e durano fino a 24 ore in totale.

2. Apple Watch serie 7 da 41 mm

Apple Watch serie 7 da 41 mm

Perfetto per gestire le proprie attività con un dispositivo compatto ed efficiente, l'Apple Watch serie 7 da 41 mm si può acquistare in sconto al 14%: un risparmio più che conveniente se consideriamo i costi dei dispositivi Apple. Consente di rispondere a chiamate e messaggi direttamente dal proprio orologio smart ed è caratterizzato da un display più ampio del 20% rispetto al modello precedente. In più, si compone di uno schermo in cristallo, resistente agli urti, alla polvere e persino all'acqua. È compatibile con iPhone dal 6s e con sistema operativo da iOS 15.

3. iPhone XS Max

Iphone XS Max

Se volete acquistare uno smartphone Apple a un prezzo più che conveniente, Amazon propone l'iPhone XS Max in sconto al 70%: un occasione da non lasciarsi sfuggire. Questo melafonino è disponibile in grigio siderale, ha una memoria da 64 GB ed è un device ricondizionato di grado eccellente. Pertanto, non presenta difetti estetici ed è perfettamente funzionante. In più, è perfetto per scattare foto nitide e realistiche, grazie alla doppia fotocamera esterna da 12MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e a quella anteriore TrueDepth da 7MP.

4. Smartphone OPPO A76

OPPO A76

Lo smartphone Oppo A76 è un dispositivo affidabile che si caratterizza per la robustezza dei materiali e la batteria dalla lunga autonomia. Dispone di una doppia fotocamera da 13 megapixel, di una telecamera frontale da 8 megapixel e di uno schermo da . In occasione del Prime Day potete acquistarlo con il 36% di sconto ma, se cercate altre promozioni, potete dare uno sguardo alla nostra selezione dei migliori smartphone in offerta per l'Amazon Prime Day 2022.

5. Smartphone Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G

Se desiderate acquistare uno smartphone di ultima generazione a un prezzo davvero vantaggioso, vi segnaliamo lo Xiaomi 11 Lite 5G, in sconto al 40%. Infatti, monta il processore ultra veloce Qualcomm Snapdragon 778G, ed è dotato di ricarica rapida a 33W. In più, ha un design funzionale ed elegante, con un display AMOLED da 6,55 pollici, in grado di offrire un'esperienza visiva confortevole e nitida grazie al supporto Dolby Vision. Infine, è provvisto di tripla fotocamera, con obiettivo principale da 64 MP e ultra grandangolo da 8 MP.

6. Soundbar LG SP2

Soundbar LG SP2

Per vivere un'esperienza di ascolto immersiva e tridimensionale, vi consigliamo la soundbar LG SP2, provvista di audio a 2.1 canali, potenza di 100W e subwoofer integrato. Disponibile su Amazon in sconto al 58%, è caratterizzata da comandi semplici e un design elegante e funzionale. Infatti, monta dei raffinati pannelli laterali ed è realizzata in un tessuto eco-friendly.

7. Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8

Ecovacs Deebot N8

Ottimo per pulire pavimenti e superfici senza sforzi, Ecovacs Deebot N8 è in sconto su Amazon al 40% per il Prime Day 2022. Si tratta di un dispositivo con mappatura laser multilivello, in grado di assicurare una navigazione fluida e un rilevamento accurato degli ostacoli. Possiede un'autonomia di ben 110 minuti. Infine, permette di impostare le modalità di aspirazione – Eco, Max, Max+ – , oltre alle differenti frequenze di pulizia, potenze di aspirazione e velocità di flusso per aree specifiche.

8. Videogame Tekken 7 per PS 4

Tekken 7

Perfetto per provare un'esperienza di gioco immersiva e vivere la storia della famiglia Mishima in modo innovativo, il videogioco Tekken 7 per PS 4 offre una grafica nitida e migliorata, con immagini realistiche e l'aggiunta di effetti speciali ai combattimenti. In più, grazie al fedele sistema di battaglia 3D e il gameplay intatto, assicura sfide emozionanti e una sessione di gaming ad alto tasso di competitività.

9. Smartwatch Garmin Fenix 6X PRO

In occasione dell'Amazon Prime day 2022 lo smartwatch Garmin Fenix 6X PRO è disponibile con una percentuale di sconto del 35%. Si tratta di un dispositivo compatibile con iPhone e Android dotato di GPS e oltre 30 App per lo sport, l'attività outdoor e monitorare lo stato di salute.

10. Tostapane Severin KG 2394

Severin KG 2394

Se state cercando dei nuovi elettrodomestici per la cucina, dovreste dare un'occhiata al multigrill Severin KG 2394, disponibile con il 75% di sconto. Questo tostapane è dotato di piastre antiaderenti facili da pulire con un panno umido e che riescono a distribuire uniformemente il calore, grazie agli 800 watt di potenza. Grazie al design salvaspazio, dopo l'utilizzo potete riporlo senza che occupi troppo spazio.

11. Echo Dot 4ª generazione

Echo Dot 4ª generazione

Vi piacerebbe avere una casa intelligente? Allora potete dare un'occhiata all'altoparlante intelligente Echo Dot di quarta generazione con Alexa integrata, venduto al 67% di sconto. Si tratta di uno dei prodotti tecnologici a marchio Amazon. Piccolo e compatto, questo dispositivo offre un suono di alta qualità, con voci nitide e bassi bilanciati. Riesce a supportare anche l’audio HD senza che la qualità cali. Potete trovare altri dispositivi Amazon in offerta per il Prime Day nella nostra selezione dedicata a questi prodotti smart.

12. Ferro da stiro Rowenta DX1635 Effective +

Rowenta DX1635 Effective +

Ottimi sconti sono proposti anche nella sezione dedicata alla pulizia. Per esempio, potete valutare l'acquisto del ferro da stiro Rowenta DX1635 Effective +, con anticalcare integrato, funzione autosteam, spegnimento automatico e un colpo di vapore molto potente, da 120 g/min. Il serbatoio dell'acqua ha una capacità di 250 millimetri, ideale per stirare a lungo senza doverlo riempire nuovamente. Lo trovate al 66% di sconto.

13. Echo Show 5

Echo Show 5

In alternativa, potete invece acquistare l'Echo Show 5, che, in occasione del Prime Day, trovate al 59% in meno. Si tratta di un modello del 2021 con schermo intelligente, integrato con l'altoparlante intelligente Alexa e dotato di una telecamera da 2 MP che vi consente non solo di ascoltare la musica, ma anche di fare videochiamate e collegarsi a Netflix.

14. Mixer ad immersione Kenwood HDP404WH

I cuochi in erba apprezzeranno sicuramente il mixer ad immersione Kenwood HDP404WH, disponibile al 53% di sconto. Questo elettrodomestico è comprensivo di tritatutto da 0,5 litri, frusta a filo, schiacciaverdure in metallo, bicchiere graduato con manico e coperchio da 0,75 litri. il motore da 800 W è in grado di gestire anche gli ingredienti ed i composti più duri. A seconda del composto da preparare, potete scegliere diverse velocità di lavorazione.

15. Cuffie da gaming Logitech G332

Logitech G332

Gli amanti del gaming apprezzeranno lo sconto sulle cuffie Logitech G332, disponibili ad un prezzo ribassato del 52%. Grazie al driver da 50 mm, la qualità del suono sarà ottimo e potrete godere al meglio la vostra esperienza di gioco. Inoltre, il microfono Flip-to-Mute assicura elevate prestazioni anche per quanto riguarda la comunicazione e vi basterà ruotarlo verso l'alto per silenziarlo. Queste cuffie sono compatibili con tutti i tipi di pc e tutte le consolle di gioco. Per le altre offerte dedicate agli accessori da gaming in occasione del Prime Day potete consultare la nostra lista degli sconti più vantaggiosi applicati a questi articoli.

16. Smart Tv Samsung UE65AU9079UXZT

Samsung UE65AU9079UXZT

Sempre al 52% di sconto si trova anche lo smart tv Samsung UE65AU9079UXZT, un modello del 2021 da 65″, disponibile in colore nero. Il display è realizzato con tecnologia Crystal UHD 4K, che garantisce un'ottima definizione. Si tratta di un modello dotato di connessione bluetooth e WiFi; è possibile collegarlo anche con Alexa, Google Assistant o Bixby. Inoltre, grazie alla tecnologia Adaptive Sound, il suono viene ottimizzato in base a quello che si sta guardando. Potete trovare altre Smart Tv in promozione in occasione dell'evento Amazon nella nostra selezione dedicata.

17. Macchina per il caffè Gaggia RI8433 Viva Style

Gaggia RI8433 Viva Style

Quello della pausa caffè è uno dei momenti più importanti della giornata. Su Amazon potete acquistare la macchina da caffè Gaggia RI8433 Viva Style alla metà del prezzo, compatibile sia con il macinato che con le cialde. Nella confezione sono inclusi 2 filtri: un filtro per caffè macinato e 1 filtro per cialde di carta monoporzione. Potete scegliere se preparare un caffè o due alla volta. L'interfaccia è semplice e intuitiva.

18. Friggitrice ad aria Philips Airfryer Essential

La friggitrice ad aria Philips Airfryer Essential ha una capacità di 4,1 litri ed è utile per cucinare per 4 persone. Grazie alla tecnologia Rapid Air può essere utilizzata non solo per friggere, ma anche per arrostire, grigliare e cuocere qualsiasi piatto in modo croccante e sano con appena un cucchiaio d'olio. Dispone di un sistema di spegnimento automatico con segnale acustico e di cestello rimovibile facile da lavare in lavastoviglie.

19. Scopa a vapore Polti Vaporetto SV440

Polti Vaporetto SV440

Con il 50% di sconto è disponibile anche il Polti Vaporetto SV440, una scopa a vapore con doppia funzione, poiché pulisce e igienizza, eliminando batteri e germi da tutti i tipi di superficie. Grazie agli undici accessori compresi nella confezione, potete raggiungere anche gli angoli più nascosti e quelli più alti. Il riscaldamento viene raggiunto in 15 secondi. Ha una potenza di 1500 watt.

20. Amazon Fire TV Stick

Fire TV Stick

Tra i dispositivi a marchio Amazon venduti ad un prezzo conveniente durante il Prime Day 2022 c'è il Fire Stick TV, venduto al 43% di sconto. Nella confezione trovate il dispositivo da collegare direttamente alla televisione e un telecomando vocale Alexa che vi consente di navigare su internet tramite la vostra voce, senza schiacciare tasti. Potete collegarvi direttamente a numerose piattaforme streaming come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Play Infinity e RaiPlay.