È ufficiale: Amazon ha annunciato la data del Prime Day 2020 che quest'anno si terrà il 13 e 14 ottobre. L'evento, che negli anni scorsi si è tenuto a luglio, quest'anno ha subito uno slittamento causato dall'emergenza Coronavirus che ha spinto il colosso americano a spostare i suoi due giorni di sconti a questa seconda metà dell'anno.

Non sarà necessario, però, aspettare i fatidici due giorni perchè, come si legge sulla pagina dedicata all'evento, già a partire da oggi, gli utenti Prime potranno approfittare di esclusive offerte sui principali prodotti della stagione natalizia. Il Prime Day 2020, quindi, inaugurerà il periodo dello shopping natalizio con offerte lampo, sconti imperdibili e promozioni dedicate per sostenere le piccole e medie imprese, particolarmente colpite dal Covid-19. Ecco tutte le informazioni sul Prime Day 2020: data, offerte e guida agli sconti.

La data ufficiale del Prime Day 2020 di Amazon

Nel comunicato ufficiale si legge che "Prime Day inizierà in Italia alle 00:01 di martedì 13 ottobre e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre", quindi anche per quest'anno, le giornate dedicate agli sconti saranno due. Non sarà necessario, però, attendere il 13 per avere le prime offerte. A partire da oggi 28 settembre fino al 12 ottobre, infatti, ci sarà un "lead-up" al Prime Day, due settimane ricche di nuovi sconti e offerte anticipate dedicate agli utenti Prime, con un milione di prodotti a prezzi vantaggiosi ogni giorno.

Come funziona Amazon Prime Day 2020

Abbiamo già detto che il Prime Day è un evento esclusivo per gli utenti Amazon Prime che avranno l'opportunità di acquistare i prodotti che desiderano a prezzi molto vantaggiosi, con accesso ad oltre un milione di offerte. Le categorie merceologiche interessate dagli sconti saranno la più disparate: dai giochi all'elettronica, dalla moda alla bellezza, dalla casa alla cucina e i dispositivi Amazon.

Ovviamente, anche chi non è utente Prime potrà approfittare delle promozioni di questo Prime Day: basterà semplicemente iscriversi a Prime, il programma di fedeltà di Amazon, e, si si è nuovi clienti, sarà possibile anche usufruire del periodo di prova gratuito di 30 giorni.

Tutti gli sconti e le offerte

Se per gli sconti del Prime day 2020 sarà necessario attendere ancora qualche settimana, sul marketplace di Amazon sono già attive promozioni delle quali approfittare. Si tratta, come già detto, del lead-up al Prime Day, con offerte anticipate su una selezione di prodotti. Ecco, allora, tutti gli sconti e le offerte già attive su Amazon:

Dispositivi Amazon: a partire da oggi, i clienti Amazon Prime possono acquistare il Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero , pagando 167,40€ per il set da 3 dispositivi; la nuova Blink mini videocamera di sicurezza intelligente per interni a 27,99€ e la Ring Spotlight Cam Battery compatibile con Alexa, a 159€;

a partire da oggi, i clienti Amazon Prime possono acquistare il , pagando 167,40€ per il set da 3 dispositivi; la nuova intelligente per interni a 27,99€ e la compatibile con Alexa, a 159€; Amazon Music: i clienti che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio a soli 0,99€ per 4 mesi;

i clienti che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio a soli 0,99€ per 4 mesi; Audible: i clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 5€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it;

i clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 5€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it; Kindle Unlimited: gli utenti prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono abbonarsi per 9,99€ per 3 mesi;

gli utenti prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono abbonarsi per 9,99€ per 3 mesi; Amazon Fashion: fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion;

fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion; Fino al 20% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon, tra cui prodotti per la casa, l’elettronica di consumo AmazonBasics , prodotti per bambini, per la salute e la cura della persona;

, prodotti per bambini, per la salute e la cura della persona; Fino al 20% di sconto su prodotti per la casa e arredamento tra cui Kartell, Varier, Kare, Foppapedretti, Lagostina, Yankee Candle;

tra cui Kartell, Varier, Kare, Foppapedretti, Lagostina, Yankee Candle; Prime Now: dall’1 al 25 ottobre i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati;

dall’1 al 25 ottobre i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati; Prime Video: a partire da oggi, e per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Buono promozionale da 10€

Per questo Prime Day, Amazon ha dedicato particolare attenzione alle piccole e medie imprese con offerte dedicate per supportare le imprese locali. A partire da oggi, tutti i clienti Prime che acquisteranno prodotti venduti dalle piccole e medie imprese, per un valore di almeno 10€, riceveranno un buono promozionale di 10€ da utilizzare durante i due giorni di Prime Day. Si tratta di una selezione di prodotti che è possibile vedere nella pagina dedicata all'iniziativa.

Come partecipare e seguire il Prime Day 2020

Per partecipare al Prime Day 2020 del 13 e 14 ottobre è necessario essere utenti Prime in quanto si tratta di offerte e sconti dedicati agli abbonati al servizio Prime di Amazon. Iscriversi ad Amazon Prime è semplicissimo e, se non si è mai stati iscritti al servizio, sarà possibile usufruire di una prova gratuita di 30 giorni. Il programma, inoltre, offre una serie di vantaggi come spedizioni veloci, gratuite e senza costi aggiuntivi, e la possibilità di usufruire di Prime Video, Prime Reading e Prime Music.

Per seguire al meglio il Prime Day 2020 e non lasciarsi sfuggire alcuna offerta basterà scaricare l'applicazione Amazon sul proprio smartphone e seguire le offerte che si reputano più interessanti. In questo modo, quando l'offerta sarà pubblicata, si riceverà una notifica così da non rischiare di arrivare troppo tardi o quando l'offerta è ormai già scaduta. Oltre alle offerte del giorno, ci saranno, infatti, anche offerte lampo che dureranno poche ore.

Prime Day o Black Friday?

Il Prime Day 2020 si terrà, quindi, a metà ottobre, ad un mese circa di distanza dal Black Friday che, in genere, si tiene alla fine di Novembre. La vicinanza dei due eventi spinge a chiedersi se conviene acquistare un prodotto o dedicarsi agli acquisti natalizi durante il Prime Day oppure attendere il Venerdì Nero, nella speranza di approfittare di un ulteriore riduzione del prezzo. In linea generale, Amazon ha dichiarato che già durante questo Prime Day riserverà offerte esclusive proprio in ottica natalizia, permettendo agli utenti, dunque, di iniziare già a pensare ai propri regali. Gli sconti che saranno attivati durante il Prime Day, dunque, potrebbero essere anche più vantaggiosi rispetto al Black Friday.