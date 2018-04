Al termine del colloquio a Montecitorio tra la delegazione del Pd e il presidente della Camera Roberto Fico, il segretario dem, Maurizio Martina, ha dichiarato una parziale apertura al Movimento 5 Stelle, sottolineando che il partito sarebbe disposto a dialogare con i pentastellati a due condizioni, ovvero la chiusura di ogni trattativa con la Lega e il centrodestra e un tavolo che ponga al centro del dialogo i punti del programma presentati dal Pd prima delle elezioni del 4 marzo. La posizione espressa dalla delegazione del Pd ha però mandato su tutte le furie la base dem e molti esponenti politici di fede renziana e nel corso di questi minuti numerosi sono i tweet contrari all'accordo che si stanno riversando in rete.

"Senza di me" è l'hashtag che i dem contrari al dialogo con il Movimento 5 Stelle hanno fatto partire su Twitter, lo stesso hashtag lanciato settimane fa dopo le iniziali timide aperture di Di Maio. "Qualora il reggente Martina, come ha annunciato, sottoponesse qualsivoglia ipotesi di governo PD-Cinque Stelle alla direzione del partito, io voterò convintamente, senza esitazioni, contro", ha tuonato la deputata renziana Anna Ascani, seguita dall'ex parlamentare piemontese Stefano Esposito.

E poi, ancora, "Giusto che direzione @pdnetwork decida su accordo con #M5S Io voterò contro #senzadime", è invece il pensiero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Politiche e Affari Europei, Sandro Gozi. "

"Se il @pdnetwork accettasse di fare da stampella al M5S, accettando di aiutarli a formare il governo, vedrebbe nascere al proprio interno un immenso gruppo di oppositori. Io fra tutte! La nostra dignità non è in vendita! #senzadime #Martina", scrive invece la dirigente Pd calabrese Anna Rita Leonardi.

"Secondo i siti, Martina apre. Davvero qualcuno nel Pd pensa di fare il governo con Di Maio e Casaleggio? Messaggio incomprensibile e umiliante per i nostri elettori, che hanno fatto sentire loro voce con #senzadime, ancora in queste ore", ha invece twittato il renziano Michele Anzaldi, mentre più conciliante appare la posizione della deputata Alessia Morani: "Sono certa che non sarà una sorpresa per nessuno se dico che per me non ci sono le condizioni politiche e programmatiche per un accordo con il #M5s".