Avrebbe scoperto per caso un presunto video intimo di sua moglie in compagnia del suo migliore amico, per questo ha atteso di riunirsi con tutta la famiglia nel giorno di capodanno per sparare a sangue freddo alla donna e ai suoceri davanti ai figlioletti terrorizzati. È il terribile caso di violenza familiare che arriva dall'Australia dove il 39enne William Brian Stillwell è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio della moglie Mona e dei genitori di lei. Come ha spiegato la polizia locale, l'episodio poco prima della cena di capodanno nella casa di famiglia a Melbourne. L'uomo avrebbe premeditato il gesto dopo aver trovato poco prima un video sul telefonino di lei in cui apparentemente lo tradiva con uno dei suoi amici. Il 39enne ha bersagliato le vittime alle gambe e nei fianchi e tutte e tre hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere ma fortunatamente sopravviveranno.

Durante la sparatoria fortunatamente i due piccoli di casa, due gemelli di cinque anni, non sono stati colpiti ma hanno assistito in prima persona al fatto e son rimasti sotto shock. Un portavoce della polizia di Melbourne, il tenente Shawn Eising, ha dichiarato in una dichiarazione che i bambini sono riusciti a fuggire dalla casa e a correre da un vicino che gli ha dato riparo ma poco prima sono stati sentiti urlare in una telefonata di emergenza mentre imploravano il padre di non sparare alla madre. Nella chiamata si sente anche la voce della madre che grida a uno dei suoi figli: "Esci e corri, piccolo, corri!"