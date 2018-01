Sono ore di apprensione e paura per la sorte di Pierre Agnès, patron del marchio di abbigliamento sportivo "Quiksilver", scomparso in mare da diverse ore senza dare più notizie. Secondo una prima ricostruzione dei suoi ultimi spostamenti, il 54enne francese sarebbe uscito in mare con la sua barca nella mattina di martedì, intorno alle 7,30, prendendo il largo nel Golfo di Biscaglia, davanti alle coste di Hossegor, nel dipartimento delle Landes, nella regione della Nuova Aquitania francese. Diverse ore dopo però la barca su cui viaggiava è stata ritrovata arenata sulle spiagge della zona, completamente vuota. Un ritrovamento sospetto e anomalo che ha fatto scattare subito l'allarme e una massiccia operazione di ricerca.

La sparizione di Pierre Agnès infatti resta un enigma così come è un mistero come sia riuscita la sua barca a tornare indietro sulla spiaggia. In mattinata il mare in zona era in cattive condizioni e c’era forte nebbia ma i soccorritori non sono in grado di dire se a bordo il 54enne fosse solo o no. Le autorità francesi hanno già avviato ricerche sia in mare sia lungo il tratto di costa ma fino ad ora non c'è nessuna traccia dell'uomo. "Delle ricerche aeromarittime sono in corso con l’utilizzo di due motoscafi e tre elicotteri, oltre a pattuglie di terra costiere, in stretto coordinamento con il prefetto marittimo dell’Atlantico, incaricato delle operazioni di soccorso in mare" hanno fatto sapere dalla prefettura locale.

La Quiksilver, di cui Pierre Agnès è amministratore delegato, è una delle più grandi aziende di abbigliamento di lusso sportivo e per il surf a livello mondiale. Nata in Australia e ora con sede negli Stati Uniti, ha recentemente cambiato nome in Boardriders, raggruppando altri marchi tra cui DC Shoes e il marchio di abbigliamento Roxy. Poco tempo fa il gruppo ha attraversato difficoltà finanziarie con l’operazione di acquisto e rivendita del marchio Rossignol, ma più recentemente aveva annunciato l’intenzione di acquistare il marchio concorrente australiano Billabong in una operazione che avrebbe portato alla fusione di due colossi nel mondo dell’abbigliamento sportivo. Nell'ambito di questa operazione Pierre Agnes avrebbe dovuto cedere il ruolo di Ceo.