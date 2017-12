Nonostante le cure in ospedale, non ce l'ha fatta Carla Burlini, la donna rimasta ferita gravemente il 5 dicembre sulla via Emilia tra Alseno e Fiorenzuola, in provincia di Piacenza in un terribile incidente stradale. Carla è morta all'ospedale di Parma dove era stata ricoverata per i gravissimi traumi riportati nell'impatto. La donna è morta ameno di 24 ore di distanza dal marito Luigi Caselotti, deceduto sul colpo nello stesso schianto a bordo della loro Fiat Punto. I due coniugi di 72 e 75 anni, originari di Piacenza, stavano viaggiando verso Alseno quando la loro vettura ha improvvisamente sbandato finendo nella corsia opposta dove proprio in quel momento sopraggiungeva un camion contro il quale sono andati a sbattere.

I due erano rimasti incastrati tra le lamiere della vettura che si era ribaltata nel campo adiacente alla strada. Quando i vigili del fuoco li hanno tirati fuori, con molta fatica, per l'uomo ormai non c'era più niente da fare. La donna invece era stata stabilizzata sul posto dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma in elicottero. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate e poche ore dopo il ricovero è morta anche lei.