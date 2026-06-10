Lavoro povero e precario, storie di sfruttamento nella nuova puntata di Scanner Live

Questa sera a Scanner Live, in diretta dalle 21 sul canale YouTube di Fanpage.it, con Valerio Nicolosi, si parlerà di lavoro, precariato e disuguaglianze in Italia. Ospiti della puntata saranno Pierpaolo Pullini, Fiom Cgil Ancona, Davide Filippi, ricercatore della Sapienza, Rossa Perpendicolare, insegnante e scrittrice e il giornalista e saggista Marco d’Eramo.

Ad aprile l'occupazione in Italia ha raggiunto un nuovo record storico, con 24 milioni e 337 mila persone occupate. Com'è possibile allora, che in Italia più di 3 milioni di persone non possano permettersi il minimo per vivere una vita dignitosa e il 22,6% della popolazione sia a rischio povertà? Ne parleremo questa sera dalle ore 21, in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it, nella nuova puntata di Scanner Live, il programma di approfondimento politico condotto da Valerio Nicolosi.

La precarietà colpisce mondi diversi: la scuola, la ricerca, il lavoro giovanile e anche l'industria. Un mese fa la multinazionale svedese Electrolux ha licenziato il 40% della sua forza lavoro in Italia, 1.700 persone su 4.500 dipendenti totali. I finanziamenti pubblici per progetti di ricerca e sviluppo ottenuti dall'azienda negli ultimi due anni si sono trasformati in lettere di licenziamento. Ne parleremo con Pierpaolo Pullini, segretario generale Fiom Cgil Ancona. Il sindacato ha proclamato scioperi a oltranza e assemblee, chiedendo il ritiro immediato degli esuberi e della chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi.

L’ADI (Associazione dottorandi italiani) nel suo ultimo report ha ricordato che quasi il 90% delle posizioni attive per i ricercatori scadranno entro luglio 2026: "Il precariato non è un’anomalia, ma una condizione strutturale del sistema italiano", tra incertezze nei fondi e la mancanza di percorsi per l'immissione in ruolo. Tra gli ospiti di Scanner Live ci sarà Davide Filippi, ricercatore della Sapienza di Roma e autore di "Vita Curriculi", libro che analizza quanto i luoghi del sapere siano diventati strategici per il capitalismo globale.

Ma la precarietà riguarda anche la scuola: il ministero dell'Istruzione stima che i docenti precari nella scuola italiana siano oltre 150mila, secondo la Cgil il numero reale è più vicino a 200mila, includendo anche i supplenti temporanei e gli incaricati su spezzoni orari. In studio Rossa Perpendicolare, insegnante, poetessa e attivista, approfondirà le conseguenze di una vita precaria: la sfera economica, ma anche il senso di sicurezza personale e la possibilità di progettare il proprio futuro. Un'incertezza che, seppur in forme diverse, accomuna oggi anche molti giovani della Generazione Z e dei Millennials.

A chiudere la puntata sarà il giornalista e saggista Marco d’Eramo, partendo dal suo libro “Dominio: La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi”,. Ospite a Scanner Live in un’intervista uno ad uno, con Valerio Nicolosi, analizzerà il "drago a più teste" del capitalismo e il modo in cui ha fagocitato diritti e lavoro, indebolendo anni di lotte e conquiste sindacali.

Ci sarà spazio per tutte le domande del pubblico agli ospiti, nella chat di YouTube. In più, è possibile fare domande su Whatsapp: basta inviare on un messaggio vocale o un video della durata di 30-60 secondi numero +39 375 542 0067. Scanner Live vi aspetta, questa sera alle ore 21:00, in diretta sul canale YouTube di Fanpage.it.