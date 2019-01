in foto: immagine di repertorio

Cenone di capodanno rovinato, locale distrutto e ristoratore in ospedale. È l'amara conclusione della serata organizzata per festeggiare l'ultimo dell'anno in un ristorante sardo di Villasor, piccolo centro nella provincia del Sud Sardegna. Tutto sarebbe iniziato dopo i festeggiamenti di mezzanotte, intorno elle 3 del mattino, quando nel locale, dove erano presenti ancora una ventina di persone che stavamo cenando, si sono presentati tre uomini che hanno chiesto di bere qualcosa. "Stavamo cenando, quando sono entrati tre uomini, credo di nazionalità tunisina, che hanno chiesto una birra da bere", ha raccontato il titolare del ristornate Mattia Salis, al quotidiano L'Unione Sarda.

Dopo avere avuto da bere e pagato, però, i tre avventori avrebbero puntato la loro attenzione su una giovane cantante, componente del gruppo karaoke che animava la serata. Qualche apprezzamento di troppo e tra i partecipanti al cenone qualcuno avrebbe protestato per quel comportamento. Da qui la reazione violenta dei tre e la successiva rissa con pugni, tavoli e sedie rovesciate, bottiglie rotte e vetrate in frantumi. Ad andarci di mezzo anche il titolare che aveva cercato di sedare gli animi: l'uomo ha riportato diverse escoriazioni al viso, al collo, al torace e alle spalle e una ferita vicina all'occhio sinistro che è stato necessario suturare. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che son riusciti a fermare uno dei tre aggressori, mentre gli altri componenti del gruppo sarebbero riusciti a scappare.