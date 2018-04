Il Ministero della salute, attraverso l'apposito sito web e nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione "Avvisi di sicurezza", ha annunciato l'immediato ritiro dal mercato italiano di diversi lotti di confezioni di Semi di cumino Biologici venduti nei supermercati e negozi di alimentari per rischio microbiologico. Il prodotto interessato dal richiamo è la confezione di Semi di cumino bio a marchio Nuova Terra prodotta dalla società Le Bonta s.r.l. nel proprio stabilimento di Via Bruges, a Prato. Il ritiro a scopo precauzionale, disposto dalla stessa società produttrice, è avvenuto per possibile presenza di salmonella nell'alimento che può provocare malattie dell'apparato digerente.

I lotti del prodotto interessati dal ritiro dagli scaffali sono diversi e riguardano sia la confezione in busta trasparente con etichetta da 120 grammi sia la confezione Doypack da 50 grammi. Nel primo caso i numeri di lotto interessati sono: L2016616 e TMC 31/12/2017, L2019416 e TMC 31/01/2018, L2025216 e TMC 31/03/2018; nel secondo caso invece i lotti sono L2018816 e TMC 31/01/2018, L2025016 e TMC 31/03/2018, L2028716 e TMC 30/04/2018, L2034216 e TMC 30/06/2018, L2002317 e TMC 31/07/2018, L2006217 e TMC 30/09/2018, L2008917 e TMC 30/09/2018, e L2016617 e TMC 31/12/2018. Come sempre, a chi avesse già acquistato una delle confezioni del prodotto in questione si raccomanda di non consumarla ma di restituirla al punto vendita dove è stata comprata per un rimborso. Per maggiori informazioni è possibile anche contattare Le Bontà al numero 0574 550379.