Yirelis uccisa a coltellate in case, fissato il processo: Di Carlo accusato di omicidio volontario Sandro Di Carlo, il 26enne accusato del femminicidio di Yirelis Pena Santana, andrà a processo il 15 marzo. La donna è stata uccisa lo scorso 27 maggio.

A cura di Natascia Grbic

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Comincerà il 15 marzo prossimo il processo davanti alla Corte d'Assise nei confronti di Sandro Di Carlo, il 26enne accusato di aver ucciso Yirelis Pena Santana. La donna, 36 anni, è stata massacrata a coltellate nel suo appartamento di Cassino lo scorso 27 maggio. L'uomo è accusato di omicidio volontario: non ha mai ammesso il delitto, ma secondo gli inquirenti le prove sono schiaccianti.

Sandro Di Carlo è stato arrestato pochi giorni dopo il femminicidio. Gli agenti di polizia lo hanno bloccato su un autobus di ritorno da Roma, dove si era visto con una ragazza. Di Carlo aveva ancora le scarpe sporche di sangue al momento del fermo. Nonostante questo, ha dichiarato di non aver nulla a che fare con l'uccisione di Santana: ha ammesso di essere stato nell'appartamento della donna, ma di essere andato via quando lei era ancora viva per poi tornare dopo essersi accorto di aver scordato le chiavi della macchina. Entrato in casa avrebbe trovato Yirelis in fin di vita.

Un racconto, quello di Di Carlo, che non convince gli inquirenti. Nell'abitazione è stata trovata un'impronta lasciata dall'uomo, e le celle telefoniche hanno agganciato il suo telefono proprio all'ora del delitto. Per questo è stato arrestato e portato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Leggi anche Napoli, in 500 alla fiaccolata per Giulia Cecchettin e le vittime di femminicidio

Yirelis Pena Santana si era trasferita a Cassino da circa un mese. Originaria della Repubblica Dominicana, viveva in Italia da diverso tempo. Prima a Vercelli, poi a Cassino, dove era arrivata da poco. Il suo corpo è stato trovato da un vicino di casa, che ha dato l'allarme: la donna era riversa in una pozza di sangue ed era ormai morta da tempo.