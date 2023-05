Yirelis uccisa a coltellate in casa: svolta nel caso, fermato un uomo. Caccia al complice Le forze dell’ordine hanno fermato nella notte un uomo accusato di essere l’assassino di Yirelis Pena Santana, la donna di 34 anni uccisa sabato nel suo appartamento di Cassino.

A cura di Natascia Grbic

Svolta nel caso di quello che ha tutta l'aria di essere l'ennesimo femminicidio e che ha visto la morte della 34enne dominicana Yirelis Pena Santana: gli investigatori del commissariato di Cassino e della Squadra Mobile di Frosinone hanno fermato nella notte un uomo. Secondo chi indaga, sarebbe lui l'assassino della donna, colui che l'ha colpita al volto con decine di coltellate.

Si tratterebbe di un uomo di mezza età fermato nella sua abitazione in località San Lorenzo, nei pressi di un'azienda agricola di cui sarebbe titolare. Si sospetta che l'uomo abbia avuto un complice, ancora a piede libero.

Per tutta la serata di ieri gli agenti hanno setacciato i campi che si trovano vicino l'abitazione per cercare l'arma del delitto, che non è stata trovata sulla scena del crimine. Il sospetto è che sia stata sotterrata nei campi dall'assassino, fuggito subito dopo aver ucciso la donna.

Gli investigatori sono arrivati al fermato dopo aver analizzato una serie di tracce lasciate sul luogo del delitto. A quanto si apprende, il killer avrebbe lasciato una prova all'interno dell'abitazione di Yirelis che ha condotto gli agenti immediatamente da lui.

Yirelis Pena Santana è stata uccisa nel suo appartamento di via Pascoli a Cassino nella notte tra venerdì e sabato. A trovare il corpo ormai senza vita della donna è stato un vicino di casa, che ha notato la porta dell'abitazione aperta. Una volta entrato ha visto il sangue nel tinello e chiamato immediatamente la polizia, giunta sul posto insieme ai soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 34enne.

La 34enne, originaria della Repubblica Dominicana, era arrivata in quell'abitazione da circa tre settimane. I vicini sapevano molto poco di lei, solo che aveva tre figli che non vivevano però con lei. Prima di arrivare a Cassino aveva abitato a Genova e Vercelli.