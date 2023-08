Vuole salire sul bus fuori dalla fermata, l’autista si oppone e finisce all’ospedale in codice rosso Dopo il no dell’autista, l’uomo ha bloccato il bus ed è riuscito a prenderlo a pugni, tanto da mandarlo al pronto soccorso, in codice rosso.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto ad un conducente della linea di autobus 8, che sostituisce il tram. Una persona si è avvicinata al mezzo mentre era in corsa, lungo viale Trastevere, all'altezza di via Pascarella, verso Ponte Testaccio. Dal vetro della prima porta dell'autobus, si è rivolto verso l'autista, chiedendogli di aprire per poter salire.

L'uomo, però, quando ha bloccato l'autobus non si trovava in fermata: nonostante le sue pretese, l'autista ha dovuto negargli l'ingresso, opponendosi alle sue richieste. Come si è accorto poco dopo, il rifiuto ha scatenato nell'uomo una reazione violenta.

La reazione del passeggero dopo il no dell'autista

Dopo aver ricevuto il rifiuto, come riporta il Messaggero, l'uomo ha deciso di aggredire l'autista. Ha bloccato l'autobus mentre stava per ripartire e si è posizionato all'altezza del finestrino dalla parte del conducente. È stato in quel momento che ha sferrato un pugno verso l'autista dell'Atac, colpendolo dritto in volto.

L'intervento delle forze dell'ordine e l'arrivo dei soccorsi

Non appena avvenuta l'aggressione, sono state immediatamente allertate le forze dell'ordine che in breve tempo hanno raggiunto il luogo in cui è stato sferrato il pugno. Una volta arrivati, sono riusciti ad individuare l'aggressore e a fermarlo.

Nel frattempo, insieme alle autorità, sono arrivati gli operatori del personale sanitario che hanno preso in cura l'autista trasportandolo immediatamente in ospedale. Una volta raggiunto il pronto soccorso, i medici e gli infermieri del triage, dopo una prima visita, hanno valutato le ferite riportate dall'autista con un codice rosso e hanno provveduto a curarlo.

Venuti a conoscenza dell'accaduto, da Atac è stata espressa piena solidarietà e vicinanza al lavoratore dopo il vile gesto, oltre ad un sentito ringraziamento alle autorità che hanno provveduto immediatamente a fermare l'aggressore.