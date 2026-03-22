Palazzo di tre piani a fuoco a Roma, un ferito in codice rosso: evacuate 8 famiglie dopo l’incendio

Il rogo sarebbe partito dal quadro elettrico. Oltre al ferito grave, tre persone hanno rifiutato il ricovero in ospedale: fra loro un bambino.

Il camion dei vigili del fuoco.

Otto famiglie sono state evacuate nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 marzo 2026, a Roma nel quartiere di Montespaccato nel quadrante nord ovest della Capitale dopo che, nel palazzo di tre piani in cui vivono è scoppiato un incendio. Il rogo è partito dal quadro elettrico e in breve tempo si è diffuso nell'androne. Arrivati subito dopo aver ricevuto la segnalazione, i vigili del fuoco hanno trovato sul posto una persona gravemente ferita, soccorsa immediatamente in codice rosso.

L'arrivo dei vigili del fuoco per l'incendio a Montespaccato

Non appena arrivata la segnalazione del rogo nel palazzo a Montespaccato, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato in via Cervasca le squadre 8\A di Monte Mario e la 9/A di Prati con il supporto dell'Autoscala, dell'autobotte, del carro teli e della squadra 4/A per intervenire nell'incendio che era in corso nel palazzo.

Incendio a Roma, le fiamme partite dal quadro elettrico della palazzina

Il rogo, secondo le prime informazioni, sarebbe partito dal quadro elettrico del palazzo di tra piani. Una volta raggiunta la palazzina, i pompieri si sono accorti che l'androne dove si trovavano i contatori era completamente compromesso: il fumo dell'incendio ha annerito tutte le pareti del condominio. Sono in corso ulteriori verifiche all'interno dell'edificio per evidenziare eventuali danni e porvi rimedio. Nel frattempo è scattata l'evacuazione.

L'evacuazione e i feriti: fra loro anche un bambino

Oltre a raggiungere i contatori che si trovavano nell'androne e a svolgere le operazioni di spegnimento dell'incendio, i vigili del fuoco hanno raggiunto le persone ferite. Una, che si trovava in condizioni più critiche, è stata portata in codice rosso all'ospedale mentre tre persone con un bambino hanno rifiutato il ricovero. Attualmente sono otto le famiglie evacuate che non possono rientrare nei propri appartamenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno svolto anche la messa in sicurezza della palazzina, sono arrivate anche le forze dell'ordine.