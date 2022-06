Voragine in strada su via Casilina, l’asfalto si apre (ancora) in due Si apre un’altra voragine in via Casilina (altezza via Vibio Sequestre): sulla strada adesso si scorre a senso alternato. Solo un anno fa le enormi crepe di via Casilina (zona Certosa) e via Zenodossio (chiusa da oltre un anno)

La nuova voragine che si è spalancata in via Casilina (Facebook)

Una nuova voragine si è aperta giovedì scorso tra l'asfalto di via Casilina, all'altezza di via Vibio Sequestre. La causa, secondo i primi riscontri, sarebbe da attribuire a una rottura della rete fognaria. La polizia, allertata dai passanti, è accorsa sul posto intorno alle 19 e ha immediatamente bloccato la strada che conduce verso il centro: i veicoli diretti verso il centro sono stati così deviati su via Placido Zurla, mentre quelli che procedevano in direzione del Raccordo Anulare sono stati deviati su via Galeazzo Alessi. E sebbene stamattina la viabilità sia stata ripristinata, con senso unico alternato, resta il problema.

La voragine solo un anno fa

Proprio in via Casilina (zona della Certosa), infatti, solo l'anno scorso a gennaio si era spalancata una voragine di ben tre metri di lunghezza e due di larghezza.L‘enorme crepa era stata conseguenza dei violenti nubifragi che in quel periodo si erano abbattuti su Roma. La stessa scena si era ripetuta solo un paio di mesi dopo in via Zenodossio, dove si era aperto un cratere profondo sei metri e lungo dodici che aveva inghiottito in un sol boccone le automobili parcheggiate sulla carreggiata. La via è chiusa da oltre un anno.

Allarme strade a Torpignattara

Cantieri infiniti e strade chiuse ormai da mesi tra Torpignattara e il Pigneto. Sono ancora chiuse via Zenodossio (da oltre un anno), via di San Barnaba (dallo scorso marzo), adesso si è aggiunta all'elenco anche via Placido Zurla. Nel quartiere, insomma, è allarme dissesto strade. Nel frattempo il Municipio sta realizzando una mappatura da presentare il prossimo 23 giugno, con l'obiettivo di regolare il carico-scarico merci dei tir ed evitare così il passaggio dei mezzi pesanti nelle aree più a rischio.