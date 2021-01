Chiusa via Casilina per una voragine a Torpignattara, nella zona della Certosa. L'enorme crepa lunga tre metri e larga due si è aperta oggi in seguito ai nubifragi che in quest'ultimo periodo si sono abbattuti su Roma. A predisporre la chiusura di quel tratto di via Casilina, in entrambi i sensi di marcia, sono stati i Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia Locale di Roma Capitale con diverse volanti per regolare la viabilità, che non si sa quando potrà tornare alla normalità. Numerosi i disagi legati legati al traffico ovviamente, dato che Torpignattara è uno dei quartieri più popolosi della capitale e la via Casilina una delle strade più trafficate. Ma sono cominciate anche le polemiche per una voragine che secondo alcuni poteva essere evitata. La voragine si è infatti aperta in un punto dove da mesi era presente una recinzione arancione, segno che la zona era attenzionata e vi erano in corso dei lavori.

Chiusa via Casilina, traffico deviato

A causa della chiusura di via Casilina il traffico è stato deviato in via di Villa Severini per chi procede in direzione centro e da via Zenodossio per i veicoli che transitano in direzione del Grande Raccordo Anulare. Anche le linee dei trasporti pubblici su gomma sono state deviate, mentre i treni della linea Termini-Centocelle proseguono le loro corse. Al momento nella zona il traffico è completamente bloccato, con le auto incolonnate e lunghe code che si sono formate per percorrere le strade alternative. Gli operatori stanno lavorando per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile, ma è probabile che la chiusura sarà disposta ancora per diverse ore.