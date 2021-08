Viviana Benini scomparsa da 5 giorni da Cerenova, l’appello del sindaco di Cerveteri Da 5 giorni non si hanno più notizie di Viviana Benini, 35 anni, scomparsa dalla sua abitazione di Cerenova, frazione di Cerveteri, in provincia di Roma. Il sindaco Pascucci ha diffuso un appello su Facebook chiedendo a chiunque sapesse dove si trova di contattare la famiglia o le forze dell’ordine. La donna ha capelli rossi e occhi castani.

A cura di Redazione Roma

Da oltre 5 giorni non si hanno notizie di Viviana Benini, 35 anni, scomparsa da casa sua a Cerenova, frazione di Cerveteri, in provincia di Roma. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri. Un appello è stato diffuso anche dal sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, che ha pubblicato la foto della donna su Facebook e ha invitato chiunque avesse sue notizie a contattare la famiglia o le forze dell'ordine, specificando che la 35enne ha bisogno di farmaci molto importanti per la sua salute e per questo è ancora più importante che torni a casa quanto prima.

Viviana Benini è alta un metro e settanta, ha capelli rossi e occhi castani; inutili in questi giorni i tentativi di contattarla. "La famiglia ha sporto denuncia presso i carabinieri di Campo di Mare e sono in corso indagini – scrive Pascucci sulla sua pagina Facebook – però, è fondamentale la condivisione di tutti per ritrovarla. Chiunque dovesse avvistarla o avesse notizie di Viviana può chiamare la famiglia al numero 3393586329 oppure rivolgersi ai Carabinieri. Vi segnalo inoltre i numeri utili a cui telefonare.- 112 (Numero Unico Emergenze)- 069942586 (Polizia Locale Cerveteri)- 0692959918 (Protezione Civile Cerveteri)- 069902445 (Carabinieri Campo di Mare). Attenzione: la Signora Viviana assume dei farmaci importantissimi per la sua salute. Anche per questo è fondamentale che torni a casa il prima possibile".