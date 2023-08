VivaRai2!, è quasi fatta per la nuova sede al Foro Italico ma restano i dubbi sulla questione sicurezza La vicinanza della nuova location del programma condotto da Fiorello con lo Stadio Olimpico alimenta i dubbi della Prefettura. Dopo lo sfratto da via Asiago, VivaRai2! ha ricevuto numerose offerte, ma solo adesso sembra intravedersi la fine, con la nuova sede nel Municipio XV.

A cura di Teresa Fallavollita

“Ci siamo quasi. #location #vivarai2”, con questo tweet datato 21 luglio 2023 il noto conduttore Rosario Fiorello ci ha tenuto a tranquillizzare i fan del programma “Viva Rai2!”, in onda alle prime ore del mattino, da qualche mese al centro delle polemiche dopo lo sfratto da via Asiago a causa delle lamentele dei residenti. Numerosi gli attestati di affetto e le offerte ricevute dal conduttore, che risponde sempre su Twitter: “Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire tutta Italia, che si sono offerti come location per Viva Rai2! Un affetto incredibile”.

Dopo due mesi, alla vigilia di Ferragosto, una soluzione sembrerebbe ormai essere vicina: la nuova sede dovrebbe essere in largo De Bosis, vicino all'Auditorium Rai e alle piscine del Foro Italico. Si è tenuto ieri, mercoledì 9 agosto, il tavolo per l’ordine e la sicurezza che ha il compito di valutare i pro e i contro della futura location.

Unica incertezza: la vicinanza all’Olimpico

Dall’incontro che ha avuto luogo ieri sono emersi pareri favorevoli, unica incognita resta la vicinanza allo Stadio Olimpico, che oltre alla serie A ospita numerosi eventi e concerti. La futura sede di largo De Bosis rientra sotto la competenza del Municipio XV, che si è dichiarato d’accordo a ospitare il nuovo set del seguitissimo programma. Secondo quanto riportato dal Corriere, sarebbero positivi anche i commenti dei vari uffici tecnici e dei vigili. A differenza di via Asiago, l’area non sarebbe immersa tra gli appartamenti: si tratterebbe sempre di uno spazio all’esterno, ma stavolta senza condomini nelle vicinanze.

Ora resta solo da analizzare la questione della vicinanza all’Olimpico, nodo sul quale si concentra la Prefettura. Gli orari non dovrebbero in alcun modo sovrapporsi, con “Viva Rai2!” che va in onda alle prime ore del giorno – proprio da questo partiva la polemica dei residenti del quartiere Prati – e le partite generalmente giocate nel corso del pomeriggio, se non direttamente di sera: secondo il Corriere questo resterebbe l’ultimo nodo da sciogliere prima di proclamare ufficialmente il trasferimento.

Le proteste dei residenti di via Asiago e lo “sfratto”

Il 9 giugno era andata in onda l’ultima puntata della stagione, che ha registrato numeri da capogiro, con milioni di spettatori. Ma se la folla in strada ha salutato con affetto Fiorello e tutta la troupe, con l’augurio di rivedersi dopo la pausa, i residenti di via Asiago, al contrario, sono insorti: “Non dormiamo da mesi – aveva raccontato un ragazzo a Fanpage.it – Non ce l'abbiamo con Fiorello, ma siamo ostaggio delle nostre abitazioni, ci è impossibile riposare e uscire di casa in tranquillità”.

Da allora era cominciata la ricerca di una nuova location, possibilmente più distante dalle abitazioni. Numerose le offerte, cadute finora nel vuoto: per la prima volta, però, ora sembra davvero intravedersi la fine.