Pienone per l’ultima puntata di Viva Rai2, ma i residenti di via Asiago sperano che le cose cambino Si è concluso oggi il programma condotto da Fiorello in via Asiago, Viva Rai2!. Un successo enorme, con la trasmissione vista da milioni di persone. I residenti però, sperano che le cose cambino e lo show sia spostato in un’altra location.

Un bagno di folla ha accolto questa mattina l'ultima puntata di Viva Rai2!, la trasmissione condotta da Rosario Fiorello ogni mattina in via Asiago. Tantissime le persone che sono accorse da ogni parte d'Italia per il gran finale, a cui ha preso parte anche Amadeus, che si è cimentato in un'imitazione di Marco Mengoni. "In questo momento di parole non me ne vengono tantissime, quindi mi alzo e insieme andiamo al gran finale di questa stagione, sperando ce ne possa essere un'altra – ha dichiarato Fiorello – Chi lo sa, adesso non si può dire. Vedremo di risolvere qualche piccolo problema, anzi qualche problema. Magari ci si vedrà all'inizio dell'inverno".

I problemi cui si riferisce lo showman sono quelli relativi ai residenti di via Asiago, che chiedono che lo show sia spostato in uno studio televisivo o in luogo più consono. "Non dormiamo da mesi – racconta un residente a Fanpage.it – Non ce l'abbiamo con Fiorello, sia chiaro, la trasmissione è sicuramente bella e guardata da tantissime persone. Ma noi siamo ostaggio delle nostre abitazioni, ci è impossibile riposare e uscire di casa in tranquillità".

I residenti di via Asiago hanno mandato numerose lettere alla Rai per spiegare la difficile situazione in cui versa il quartiere dall'inizio del programma. "Ci hanno sempre chiesto scusa e detto che avrebbero rimediato al problema. Le cose miglioravano per un periodo, il volume era più basso e venivano prese delle accortezze. Ma passato un po' di tempo tornava tutto come prima. In questi ultimi giorni poi, con la chiusura del programma alle porte, la situazione è diventata insostenibile".

Uno dei problemi principali è stato il grande afflusso di persone che ogni notte arrivavano al Glass per assistere alla trasmissione. "Magari abbassavano i volumi, non lo sappiamo, non siamo tecnici – continuano i residenti – ma a parte che si sentiva comunque cantare e ballare, c'era tutto il casino della folla che applaudiva e urlava. Questa mattina una signora non è riuscita a uscire col cane per il muro di persone che c'era in strada: era disperata, il cucciolo piangeva perché doveva fare i bisogni, ma era impossibile anche solo passare dal cancello. E non è successo solo oggi, questa storia va avanti da dicembre".

Al momento, la prossima stagione di Viva Rai2! è confermata. I numeri sono ottimi, la trasmissione è molto seguita ed è stata un successo per la televisione pubblica. Tanto che questa mattina Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, ha dichiarato che questo è un "‘arrivederci' alla prossima stagione".

"Chiediamo che la trasmissione sia girata in un posto adeguato e non in via Asiago – concludono i residenti – Questo è un quartiere residenziale, la mattina dobbiamo alzarci per andare a lavorare, non è possibile continuare in questo modo, siamo stremati. Abbiamo protestato tanto e speriamo che questa volta ci ascoltino: il programma va girato in un luogo adatto, e non è questo".