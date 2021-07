Incontenibile la gioia e l'entusiasmo per la vittoria della nazionale italiana a Euro 2020. Al termine di una partita combattutissima e solo ai calci di rigori gli azzurri hanno battuto la nazionale inglese sul campo di Wembley. Nonostante la scelta di limitare i mezzi di trasporto pubblico, di non aprire lo Stadio Olimpico e di rafforzare le misure anti assembramenti, la gioia dei tifosi si è riversata in caroselli e festeggiamenti in tutta la città dalla periferia al centro, tra petardi e fumogeni mentre i tricolori sventolano dai finestrini delle auto e dalle finestre delle case. Strade bloccate si segnalano un po' dappertutto, mentre trombe e clacson non smettono di suonare tra i "poporopopo" che, sulle note di Seven Nation Army dei White Stripes, dai mondiali (vinti) nel 2006 accompagnano le partite degli azzurri. Piazza Venezia è il centro dei festeggiamenti con migliaia di tifosi che l'hanno invasa paralizzando la circolazione.

Si attende il rientro degli azzurri e la festa

Ancora non è noto quando gli azzurri precisamente rientreranno in Italia. Quello che è certo è che troveranno un comitato d'accoglienza degno della festa di questa notte. Punto interrogativo sui festeggiamenti ufficiali con la squadra: vista la situazione di pandemia difficile pensare al bagno di folla con le centinaia di migliaia di persone in piazza che avvenne nel 2006 per la vittoria ai mondiali al Circo Massimo. Per ora è stato reso pubblico che domani il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, riceverà nella giornata di lunedì la squadra e lo staff tecnico a Palazzo Chigi per ringraziarli a nome di tutto il Governo.

Il questore: "Tolleranza zero per atti vandalismo"

La speranza è che i festeggiamenti non si trasformino in intemperanze come accaduto al termine della vittoria italiana in semifinale e ai quarti. "Non ci sarà alcuna tolleranza da parte della Questura nei confronti di chi si renderà responsabile di atti di puro vandalismo. Li troveremo anche nei giorni successivi: nei loro confronti scatterà una denuncia e poi anche la richiesta di misure personali come il Dacur, ovvero il divieto di accesso in determinate aree della città", parola del questore Mario Della Cioppa.