Mancano poche ore alla finale tra Italia e Inghilterra, la partita conclusiva che sancirà la vittoria degli Euro 2020. A Roma è tutto pronto per ospitare i tifosi della nazionale azzurra, i quali si riuniranno nelle piazze e nei locali per guardare insieme a partire dalle ore 21 i giocatori in campo contendersi l'abito titolo. Ricapitolando, sono tanti i maxi schermi ufficiali dove assistere al match sparsi per la città ma non allo Stadio Olimpico, che resta chiuso a seguito di un incontro in Prefettura per decidere il da farsi, nonostante il desiderio della sindaca di Roma Virginia Raggi di volerlo riaprire per l'occasione. Gli autobus non circoleranno più dopo le ore 21 e la Questura ha organizzato una rete di controlli anche in borghese per sorvegliare gli eventuali festeggiamenti per scorgiurare problemi di ordine pubblico e per il contenimento del coronavirus. Ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita della finale dell'Italia a Roma e le modifiche alla viabilità in serata, che devono tener presenti soprattutto chi si sposta con i mezzi pubblici.

Maxi schermi per la finale dell'Italia: dove vedere la partita a Roma

A Roma sono tante le piazze e i luoghi dove sono allestiti i maxi schermi per guardare insieme la finale dell'Italia all'aperto. Quelli ufficiali sono principalmente due: a Piazza del Popolo con il Football Village di Euro 2020 e alla Fan zone di Euro 2020 ai Fori Imperiali, ma sono tanti i locali all'aperto che si sono organizzati per farla vedere, accompagnata da qualcosa da mangiare o da bere. La finale dell'italia si potrà vedere anche al Moovenda Village sul lungotevere Prati, a Parco Appio in zona Appia Antica, al Giardino Verano di San Lorenzo, all'Eur Social Park, al Mr Doyle in zona Gregorio VII, al Cine Village di Talenti, al Gasometro Vintage e al Monk in zona Portonaccio.

Autobus e tram non passano dalle ore 21

La Questura di Roma, in occasione della finale tra Italia e Inghilterra di stasera ha chiesto ad Atac, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città d'interrompere il servizio di bus e tram, per questioni di ordine pubblico, a partire dalle 21 di oggi, domenica 11 luglio, e fino a tarda notte. Quindi le persone che si troveranno in strada per guardare la partita in piazza o nei locali dovranno organizzarsi preventivamente spostandosi in alternativa con metropolitana, taxi o mezzo privato. Come informa Astral Infomobilità la metropolitana presta servizio fino all'una e trenta. Per quanto riguarda le linee ferroviarie, la Termini-Centocelle fino alle 21.30, la Roma-Lido fino alle 23.30 la Roma-Civita-Viterbo fino alle 22.38 mentre i bus Cotral non passano dalle ore 22.30 alle ore 3 del mattino seguente. Via dei Fori Imperiali è pedonalizzata per l'intera giornata, deviate le linee 51, 75, 85, 87, 118.