Viterbo, chiusa discoteca per 7 giorni: droga, liti e aggressioni continue

Immagine di repertorio

Spaccio di droga, liti, aggressioni e violenza continuamente: è stata chiusa per questi motivi una discoteca in provincia di Viterbo. La disposizione, emessa dalla Questura, in collaborazione con i carabinieri, è arrivata a seguito di ripetuti interventi delle forze dell'ordine, avvenuti negli scorsi mesi. La discoteca, insomma, da luogo di divertimento e di svago, si era trasformata in un problema di ordine pubblico. Da qui, la decisione della sospensione dell'attività per 7 giorni.

Il provvedimento della Questura è stato notificato nelle scorse ore dagli agenti della Polizia di Stato di Viterbo, che ha eseguito un provvedimento di chiusura per un periodo di sette giorni nei confronti dell'attività che si trova nel territorio della provincia. La misura, hanno spiegato fonti delle forze dell'ordine, è stata adottata a seguito di una serie di episodi verificatosi nelle vicinanze o nel più generale contesto dello svolgimento dell'attività del locale.

La discoteca, negli scorsi mesi, era stata oggetto di una segnalazione dell'Arma dei Carabinieri nella quale si richiamavano diverse tipologie di interventi riguardanti detenzione di sostanze stupefacenti, aggressioni e liti, fatti tutti accaduti nel periodo e nei mesi precedenti. I controlli sulle discoteche del viterbese, in particolare durante questo periodo delle feste di Natale e di Capodanno 2026, proseguiranno senza sosta, per scongiurare episodi di violenza e di criminalità. Le forze dell'ordine sono impegnate per tutelare la sicurezza durante i festeggiamenti dell'ultimo scorcio dell'anno. Le verifiche saranno estese anche ai ristoranti e agli altri locali della movida.