video suggerito

Virus Usutu nel Lazio, primo caso a Latina: paziente ricoverato in ospedale Caso autoctono a Latina di virus Usutu, un paziente viene ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti: non era mai stato in Africa. La Asl rassicura: “Nessun allarme”, ma nel frattempo scatta il protocollo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è mai stato in Africa. Eppure è stato raggiunto dall'Usutu virus. È quanto successo ad un paziente che vive a Latina e che, proprio per questa infezione, è stato ricoverato nell'ospedale Santa Maria Goretti e sottoposto alle cure del caso. Il suo, nello specifico, si tratta di un caso autoctono di arbovirosi, causato dall'Usutu virus.

Febbre, epatite, ittero e rash cutanei sono soltanto alcuni dei sintomi dell'Usutu virus che, nei casi più gravi, può sfociare in encefalite, meningite e altri disturbi neurologici.

Non appena avvertito il virus, un'infezione aviaria di origine africana rara negli esseri umani, sono scattati tutti i protocolli di di prevenzione da parte del personale dei servizi Igiene e Sanità pubblica e Veterinaria, con la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico e le istituzioni territoriali. Richiesto immediatamente anche il servizio di pulizia dell'abitazione del contagiato tramite Consorzio di bonifica. L'ipotesi è che il virus possa essere arrivato tramite un uccello migratore e poi trasmesso nell'uomo tramite puntura di zanzara.

Come sta il paziente ricoverato

Oltre al protocollo necessario per questo genere di malattie, il paziente è stato immediatamente trasportato nell'ospedale Santa Maria Goretti, nel capoluogo pontino. A diramare una nota sul caso, la stessa Asl di Latina che ha sottolineato come, fino ad oggi, non sia stato riscontrato alcun allarme sul virus la sorveglianza entomologica e veterinaria su equidi e avifauna.

Ha, inoltre, fornito un aggiornamento sullo stato di salute del paziente. Una volta ricevuta la diagnosi, è stato ricoverato e sottoposto alle cure del caso. Poi è stato dimesso in buone condizioni.

Cosa è l'Usutu virus e i pericoli per le persone

Come anticipato, l'Usutu virus è un'infezione aviaria di origine africana: non a caso, deve il suo nome proprio ad un fiume che attraversa alcuni Stati della parte sud del continente, il Grande Usutu (o fiume Maputo). In una delle località bagnate dal corso d'acqua il virus è stato isolato per la prima volta in una zanzare. Mentre gli uccelli d'allevamento e le specie selvatiche africane sono resistenti al virus, non lo sono quelli europei. Ruolo fondamentale nella diffusione del virus, però, lo hanno gli uccelli migratori: da qui l'ipotesi del caso registrato a Latina.