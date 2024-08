video suggerito

Cos’è il virus Usutu trasmesso dalle zanzare: sintomi e trattamento dell’infezione presente in Italia Il virus Usutu è un Arbovirus a RNA presente in Italia, molto simile al virus West Nile. La trasmissione avviene principalmente tramite punture della zanzara comune (Culex pipiens). Insetti positivi al virus sono stati identificati nell’estate 2024 a Monte San Giusto, nel Maceratese. L’infezione in genere è asintomatica o produce sintomi simil influenzali, ma raramente può scatenare gravi disturbi neurologici potenzialmente fatali. Ad oggi non esistono né una cura né un vaccino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra i numerosi agenti patogeni trasmessi dalle zanzare figura anche il virus Usutu, che possiede caratteristiche molto vicine a quelle del virus West Nile, responsabile della febbre del Nilo occidentale. Sono infatti entrambi Arbovirus appartenenti alla famiglia Flaviviridae che condividono la struttura a singolo filamento di RNA. Anche le malattie che provocano sono molto simili, tanto da poter essere facilmente confuse. Tra i sintomi figurano febbre, epatite, ittero e rash cutanei; nelle infezioni più gravi possono emergere complicanze come encefalite, meningite e altri disturbi neurologici.

Nella stragrande maggioranza dei casi l'infezione da Usutu virus è asintomatica o si manifesta con sintomi lievi. Nell'estate del 2024 durante un controllo sono state trovate zanzare positive al virus Usutu nel comune di Monte San Giusto, nel maceratese, nel contesto di un piano di controllo nazionale voluto dal Ministero della Salute. Non ci sono particolari criticità ed è solo stata avvia una procedura di disinfestazione dell'area interessata, all'interno di Villa San Filippo, dove sono state trovate le zanzare positive al patogeno.

In Italia l'andamento delle infezioni da virus Usutu e West Nile vengono monitorate da un unico bollettino pubblicato periodicamente dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), legato al Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025. Da maggio ad agosto 2024 non sono stati registrate infezioni da Usutu virus

Cos'è il virus Usutu e come si trasmette

Il virus Usutu è un Arbovirus appartenente alla famiglia dei flavivirus, caratterizzati da una struttura a singolo filamento di RNA (contenente circa 11.000 basi). Fu isolato per la prima volta in Sudafrica nel 1959 all'interno di zanzare del genere Culex (Culex neavei), recuperate presso il fiume Usutu – o Maputo – che attraversa Regno di eSwatini (Swaziland fino al 2018), Sudafrica e Mozambico. In Italia e nel resto d'Europa viene trasmesso dalla zanzara comune (Culex pipiens) che, a differenza della zanzara tigre (Aedes albopictus) attiva di notte, tende a pungere di notte o al crepuscolo. Sono state trovate positive anche alcune zanzare tigre, anche se questa specie non sembra sia coinvolta in modo significativo nella diffusione del patogeno.

Fino all'inizio del millennio si riteneva che l'Usutu fosse presente solo nel continente africano, ma le indagini condotte negli ultimi venti anni lo hanno rilevato in diversi Paesi europei, americani e asiatici. “A settembre 2022, quasi 200 persone sono state infettate dal virus Usutu in Africa e in Europa”, hanno scritto i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli Stati Uniti in un articolo dedicato al patogeno. In Italia nel 2017 ci sono stati quattro casi confermati in donatori di sangue ne Lazio e in Lombardia, di cui uno sintomatico, come indicato dalla Regione Toscana. Il virus circola normalmente negli uccelli e viene trasferito alle zanzare, che attraverso le punture per succhiare il sangue infettare le persone. Non esiste la trasmissione da uomo e uomo come avviene per altre zoonosi (malattie trasmesse dagli animali) infettive. Come per il virus West Nile, infezioni sono possibili anche attraverso trapianto d'organi, trasfusioni di sangue, allattamento e trasmissione verticale (da una donna in gravidanza al feto).

Quali sono i sintomi del virus Usutu

I CDC sottolineano che l'infezione da virus Usutu può causare febbre, rash cutaneo, epatite e ittero. Possibile anche una malattia neurologica “con meningite, encefalite o disfunzione dei nervi cranici”. La meningite è un'infiammazione acuta delle meningi, le tre membrane che proteggono l'encefalo, mentre l'encefalite è un'infiammazione del cervello. Anche il simile virus West Nile può innescare la forma neuro-invasiva dell'infezione, caratterizzata da febbre alta, forte mal di testa, convulsioni, perdita della coordinazione, tremori e altre condizioni. Si verifica nell'1 percento dei casi sintomatici. Non è noto se la percentuale sia la stessa per il virus Usutu. In casi molto rari queste infezioni possono portare alla paralisi e al coma. “La malattia da virus Usutu può essere simile e talvolta confusa con la malattia da virus West Nile”, evidenziano i CDC.

Zanzara Culex pipiens. Credit: Wikipedia

Trattamento e prevenzione dell'infezione da virus Usutu

Non esistono né un vaccino né una cura per l'infezione da virus Usutu, il cui trattamento è esclusivamente sintomatico e dunque di supporto. I CDC indicano le persone colpite da infiammazione alle meningi possono richiedere antidolorifici per la forte cefalea, oltre ad antiemetici e reidratazione per contrastare i disturbi gastrointestinali come nausea e vomito. Quelli affetti da infezione al cervello "richiedono un attento monitoraggio per lo sviluppo di elevata pressione intracranica, convulsioni e incapacità di proteggere le vie aeree". Nei casi più gravi può essere necessaria anche la ventilazione meccanica.

Il miglior modo per proteggersi, non esistendo né cure specifiche né vaccini, risiede nella prevenzione delle punture, pertanto si raccomandano uso di repellenti; uso di vestiti leggeri che non lasciano pelle scoperta; eliminazione di tutti i ristagni d'acqua da sottovasi e simili in giardino e attorno casa; installazione di zanzariere e altri metodi affini. In specifici casi possono essere necessarie bonifiche del territorio con larvicidi e adulticidi. Nell'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) sulle infezioni da Arborvirus pubblicato ad agosto 2024 non sono stati indicati casi di infezione da Usutu virus nel nostro Paese (il periodo in esame è maggio – agosto 2024).

Quanto è pericoloso il virus Usutu

Come specificato, nella maggior parte dei casi le infezioni da virus Usutu sono asintomatiche o determinano sintomi lievi e transitori. Tuttavia, facendo parte di quella famiglia di virus legati all'encefalite giapponese, il contagio non deve essere sottovalutato, in particolar modo in soggetti fragili, anziani e immunocompromessi. Le ultime vittime dell'analogo virus West Nile in Italia sono state proprio anziani con comorbilità. Le infezioni gravi sono possibili ma rare; riguardano l'1 percento dei sintomatici colpiti dall'analogo virus West Nile, ma non ci sono dati precisi per il virus Usutu.