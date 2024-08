video suggerito

Violentata al Trullo da un 26enne: "Mi ha invitato a casa sua, poi mi ha bloccato e minacciata" L'incontro in chat, la serata al locale e poi l'arrivo in casa del 26enne per bere qualcosa quando l'ha bloccata e, come denunciato dalla ragazza, avrebbe abusato di lei.

A cura di Beatrice Tominic

(Immagine di repertorio Getty Images)

Si erano conosciuti qualche giorno fa in un sito d'incontri, si erano dati appuntamento in un locale. Poi lui l'ha invitata a casa per bere qualcosa. Ma una volta nell'abitazione l'avrebbe bloccata e minacciata, per abusare di lei e violentarla. E la ragazza, una venticinquenne, è prima fuggita chiedendo aiuto in strada, in un bar vicino. Poi ha sporto denuncia.

L'incontro e l'appuntamento

I due si erano conosciuti qualche giorno prima in un sito d'incontri e si erano dati subito appuntamento in un locale dell'Eur per ballare latinoamericano, passione che li accomuna. La ragazza, una venticinquenne romana, ha poi accettato l'invito a casa da parte del coetaneo, ventiseienne originario dell'Ecuador, per bere qualcosa insieme. Una volta salita in casa, però, si sarebbe gettato sulla ragazza, bloccandola e minacciandola, per poi abusare di lei.

A far scattare l'allarme la venticinquenne stessa che, nella prima mattina, è corsa in strada urlando e piangendo. Ha chiamato il 112, numero unico per le emergenze, per chiedere aiuto ed è stata immediatamente soccorsa dal titolare di un bar della zona fino a quando, poco dopo, non sono arrivate le volanti.

Le indagini in corso

La ragazza ha sporto denuncia nei confronti del ventiseienne, raccontando di come si sono conosciuti e dell'appuntamento di quella sera, fino a quanto accaduto nella sua abitazione: la ragazza ha fornito agli inquirenti tutte le indicazioni necessarie per arrivare dal ragazzo. E i poliziotti intervenuti hanno raggiunto l'appartamento in cui sarebbero avvenute le violenze: il ventiseienne si trovava ancora lì.

Gli agenti della polizia del Commissariato San Paolo lo hanno subito arrestato: lui ha provato a giustificarsi. "Lei era consenziente", si è difeso. Dovrà rispondere del reato di violenza sessuale. Nel frattempo alcuni reperti trovati sono stati affidati alla polizia Scientifica per i rilievi del caso.

Come sta la 25enne violentata

Oltre alle forze dell'ordine, sul posto è arrivata anche un'ambulanza che ha preso in cura la venticinquenne, trasportandola verso l'ospedale San Camillo. Scesa in strada ancora scossa, la ragazza è stata affidata alle cure dei medici.