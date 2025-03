video suggerito

Paura a Spinaceto, assalto in villa: padroni di casa minacciati con le pistole I proprietari di casa minacciati con le pistole. Tra oro, gioielli e denaro in contanti, il valore complessivo del bottino ammonta a più di 100mila euro. Poi la minaccia ai due anziani: "Non vi azzardate a chiamare la polizia prima di mezzora".

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio Getty Images

Una notte di terrore a Spinaceto, Roma Sud, per una coppia di anziani e per la loro colf, una donna filippina di 38 anni. Quattro ladri si sono intrufolati in una villetta di via Bonetti, seguendo il proprietario e aggredendolo alle spalle mentre rientrava in casa. Hanno immediatamente puntato le pistole contro il 74enne e sua moglie si sono fatti aprire la cassaforte, rubando tutto ciò che hanno trovato all'interno. Tra oro, gioielli e denaro in contanti, il valore complessivo del bottino ammonta a più di 100mila euro. Poi la minaccia ai due anziani: "Non vi azzardate a chiamare la polizia prima di mezzora".

La testimonianza delle vittime, riportata dal quotidiano Il Messaggero, descrive una notte terribile, un incubo che sembrava non finire mai: "Ci hanno costretti ad andare in cucina e a sederci lì. Minacciandoci ci hanno chiesto più volte dove fosse la cassaforte. Ci hanno puntato le pistole contro. Erano tutti armati, ognuno aveva una pistola nera. La carnagione, per quel poco che si vedeva, era chiara. Parlavano in italiano, ma con un forte accento dell'Est Europa".

Inizialmente il padrone di casa ha provato a negare l'esistenza di una cassaforte, ma in seguito ha dovuto cedere alle insistenze dei malviventi, che hanno puntato le pistole contro di lui, contro sua moglie e contro la colf che vive con loro giorno e notte. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno trovato le tre vittime ancora sotto choc e comprensibilmente spaventate. Fortunatamente, però, nessuno è rimasto ferito.

Le indagini per risalire all'identità dei malviventi sono ancora in corso, ma le speranze di rintracciarli sono ridotte all'osso: i rapinatori hanno preso infatti tutte le precauzioni per rendersi irriconoscibili e durante il furto nella villetta non solo avevano il volto coperto, ma hanno indossato anche dei guanti.