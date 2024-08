video suggerito

Si conoscono in chat e passano la serata in un locale: 25enne stuprata in casa da un coetaneo Episodio di violenza sessuale al Trullo, dove una 25enne ha denunciato un coetaneo, che avrebbe tentato un approccio con lei. I due si sono incontrati dopo essersi conosciuti in chat. I poliziotti lo hanno arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un ragazzo di venticinque anni è stato arrestato per un presunto episodio di violenza sessuale. I fatti risalgono allo scorso sabato 10 agosto e sarebbero avvenuti nella zona del Trullo a Roma. Vittima è una venticinquenne, che lo ha denunciato. Subito dopo l'accaduto la giovane è stata portata all'ospedale San Camillo, per gli accertamenti del caso.

I due si sono conosciuti in chat

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori nelle ore successive i due si sono conosciuti sui social network, hanno chattato per un po', per poi darsi appuntamento e trascorrere la serata in un locale in zona San Paolo, nel quadrante Sud della Capitale. Dopo sono andati a casa del ragazzo, dove a dire della vittima ha tentato un approccio sessuale nei suoi confronti.

Lei lo ha rifiutato ed è scappata in strada, rifugiandosi in un bar, dove ha chiesto aiuto al barista. "Aiutatemi, mi hanno violentata!" ha detto, il barman vedendola spaventata, intorno alle ore 8 ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e ha chiesto l'intervento dei soccorsi.

Il 26enne arrestato per violenza sessuale

Sul posto in pochi minuti sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo e il personale sanitario in ambulanza. Ai poliziotti la giovane ha raccontato quanto le era successo, dando loro le indicazioni su come trovare il coetaneo.

Gli agenti l'hanno ascoltata, hanno raggiunto il ventiseienne a casa e lo hanno arrestato per violenza sessuale. La ragazza invece è stata accompagnata all'ospedale San Camillo, dove ha fatto acesso con codice rosso dedicato alle vittime di violenza di genere, i sanitari l'hanno visitata e sottoposta agli accertamenti del caso.