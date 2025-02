Viola il divieto di avvicinamento alla ex: sorpreso sotto casa della donna, arrestato 52enne

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Sorpreso dai carabinieri sotto casa della ex nonostante pendesse su di lui il divieto di avvicinamento. È quanto accaduto a Roma, nella zona del Divino Amore, nei giorni scorsi. A notare la presenza dell'uomo, un cinquantaduenne, sono stati alcuni militari che stavano svolgendo dei servizi quotidiani di controllo.

Sorpreso sotto casa dell'ex: cosa è successo

I fatti risalgono a qualche giorno fa quando un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti, è stato sorpreso mentre si trovava sotto casa della ex. Nei confronti dell'uomo pendeva già la misura dell'allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, l'ex moglie.

Nonostante il divieto, invece, l'uomo è stato ritrovato mentre stava passeggiando all'interno di un comprensorio di abitazioni che si trova a meno di 100 metri dalla casa della donna.

Il trasferimento in carcere

A notare l'uomo all'interno del comprensorio che dista meno di 100 metri dalla casa della ex moglie, per cui è scattata la misura di divieto di avvicinamento, come anticipato, sono stati i Carabinieri della Stazione Divino Amore nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio. Lo hanno visto e sottoposto ai primi controlli.

Una volta conclusi gli accertamenti lo hanno arrestato e portato in caserma, dove è stato trattenuto e rimasto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. L'arresto successivamente è statoa convalidato dal Tribunale di Roma poiché gravemente indiziato del reato della violazione della misura a cui era sottoposto nei confronti dell’ex moglie.