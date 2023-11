Vincenzo Torella morto schiacciato da una trivella in via Veneto a 60 anni: c’è un indagato L’incidente è avvenuto in via Veneto lunedì scorso, sul caso indagano i carabinieri, ma potrebbero essere presto affidate ad un nucleo speciale: indagato il titolare della ditta.

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vincenzo Torella, l'operaio sessantenne morto nell'incidente in via Veneto.

Morto mentre stava lavorando in via Veneto: l'incidente è avvenuto lo scorso lunedì, a perdere la vita un operaio di 60 anni, Vincenzo Torella. Il sessantenne stava lavorando quando è rimasto schiacciato da una trivella che veniva scaricata da un camion con una gru. Non si conosce ancora la causa che ha portato alla caduta della trivella, non si esclude il cedimento del manto stradale.

Non appena avvenuto il tragico incidente sul posto sono arrivati i carabinieri: sono loro che stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto. Per la morte di Torella è stato immediatamente avanzata l'ipotesi di omicidio colposo verso ignoti. Oggi, ad un paio di giorni dalla morte dell'operaio, il pm ha disposto l'iscrizione nel registro degli indagati lo stesso titolare della ditta per cui stava lavorando il sessantenne quando è morto, come scrive Ciociaria Oggi.it.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme, sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri della stazione di via Vittorio Veneto e della compagnia di Roma Centro, insieme al gruppo SpreSal della Asl Roma 1. La salma è stata trasferita alla Sapienza per l'autopsia per gli approfondimenti necessari. Non si esclude che le indagini possano essere affidate ad un Nucleo speciale della Procura capitolina, specializzato sulle indagini su lavoro e ambiente.

Chi era Vincenzo Torella

Il piccolo comune in cui viveva Torella, Villa Santo Stefano, in provincia di Frosinone, si è stretto nel lutto. Nato a Giuliano di Roma, si era trasferito a Villa Santo Stefano soltanto dopo il matrimonio. Padre di due figlie, era conosciuto in paese per la sua simpatia. "Era una brava persona: il suo ricordo resterà per sempre nei nostri cuori", scrivono alcuni sui social network. "Ora che sei con i nonni aiutaci a trovare sempre la giusta strada e a non lasciarci andare al trascorrere degli eventi", scrive un nipote.