Operaio muore schiacciato da un macchinario nel cantiere di un palazzo vicino a via Veneto Ennesimo incidente sul lavoro, stavolta la vittima è un operaio che è rimasto schiacciato da un macchinario nel cantiere di un palazzo in via Ludovisi vicino a via Vittorio Veneto a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un operaio è morto schiacciato da un macchinario nel cantiere di un palazzo in via Ludovisi a Roma. Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro con esito mortale ed è avvenuto la mattina presto di lunedì 20 novembre nei pressi di via Vittorio Veneto. A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto arrivata la segnalazione è giunto il personale sanitario, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. I paramedici hanno tentato di rianimarlo, purtroppo senza esito.

Presenti sul luogo dell'incidente l'Ispettorato del Lavoro e i carabinieri della stazione Roma via Vittorio Veneto e della compagnia Roma Centro, che hanno svolto gli accertamenti del caso, stanno ricostruendo la dianamica dell'accaduto e ascoltando alcune persone. Da verificare se l'operaio fosse messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza.

Il precedente solo qualche settimana fa il 30 ottobre scorso quando un operaio di cinquantacinque anni è morto sul lavoro dopo che un albero che stava potando gli è crollato addosso in un parcheggio privato in via Nettunense all'altezza del civico 492 nel quartiere Cecchina a Roma.