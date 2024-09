video suggerito

Multa a Crazy Pizza di Flavio Briatore in via Veneto: le decorazioni con i fiori sono abusive Il I Municipio ha multato Crazy Pizza, il locale dell’imprenditore Flavio Braitore in via Veneto a Roma. Le decorazioni floreali sono abusive, perché non conformi alle prescrizioni sugli edifici storici e vanno rimosse. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le decorazioni floreali di "Crazy Pizza", il locale di via Veneto a Roma aperto dall'imprenditore Flavio Briatore sarebbero abusive. Ad esserne convinto è il I Municipio, che ha inviato controlli e ne ha chiesto la rimozione al locale. Si tratta appunto di decorazioni floreali che il locale ha sistemato tutt'intorno all'ingresso attraverso il quale entrano i clienti e sulla parete esterna lungo le vetrine, per "abbellire" la facciata. Una scelta che è stata al centro di un dibattito sul fatto se fosse o no di cattivo gusto, pacchiana. Ma cosa dicono le norme sul decoro?

L'assessore al Commercio del I Municipio Jacopo Scatà ha spiegato al Corriere della Sera che le composizioni floreali non potrebbero essere installate, che dunque sono "abusive", perché non conformi alle prescrizioni sugli edifici storici come quelli che appunto si trovano in via Veneto. Il locale è già stato multato per lo stesso motivo, ma non ha rimosso le decorazioni. Nessun apertura in vista neanche per un compromesso, un punto d'incontro: per il Municipio vanno tolte e basta: "Continueremo a mandare controlli e a fare multe".

Crazy Pizza di Flavio Briatore: come sono decorazioni e arredamento del locale

Le decorazioni e l'arredamento dei locali di "Crazy Pizza", la nota catena brand di proprietà della holding Majestas controllata dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa, sono in parte eccentrici, in parte sofisticati ed eleganti, un connubio di stile tra america ed Italia. Di inizio 2024 la notizia che avrebbero aperto dieci nuovi sedi in Italia e nel mondo.

L'esterno dei locali, come nel caso del locale di via Veneto, è molto appariscente e ben visibile dalla strada, attira l'attenzione di cittadini e turisti, proprio per le sue decorazioni floreali disposte lungo le vetrine e la facciata esterna. Gli interni rispondono al concetto di luxury-fun dining, curati nei minimi dettagli e fondono alla perfezione l'eleganza italiana con la contemporaneità americana. Briatore in occasione della presentazione del locale nella Capitale aveva detto: "Rilancerò Roma, facendo tornare la Dolce Vita".