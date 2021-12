Flavio Briatore apre Crazy Pizza a via Veneto: “Rilancerò Roma” L’imprenditore Flavio Briatore ha un grande progetto, quello di rilanciare Roma partendo da via Veneto con l’apertura a gennaio del suo brand Crazy Pizza, lanciato la scorsa estate a Porto Cervo. E cerca personale.

A cura di Alessia Rabbai

Flavio Briatore apre Crazy Pizza a via Veneto. L'imprenditore vuole "far tornare la Dolce Vita a Roma", con un nuovo progetto al confine con il sogno e le pellicole cinematografiche, con l'arrivo nella Capitale del brand che vede il suo lancio la scorsa estate nella località della movida turistica Porto Cervo, in Sardegna. Torna sui suoi passi dopo aver detto che non avrebbe più investito in Italia, per dare vita alla sua idea che definisce "potente, senza pari nel nostro Paese". E proprio di un brand parla, specificando che la sua attività non è una semplice pizzeria, ma molto di più, una concreta possibilità per "rilanciare Roma". Il locale di Briatore in via Veneto che aprirà a gennaio sarà, come lo descrive, un posto elegante, con un servizio impeccabile e del cibo chic. E già le premesse fanno intuire che i prezzi – ancora non rivelati – saranno da capogiro. Briatore in un'intervista a La Repubblica ha spiegato che la scelta di via Veneto non è un caso, ma di averla preferita tra le altre proprio per essere la via della Città Eterna. Poi la richiesta al sindaco di Roma Roberto Gualteri: "Via Veneto deve tornare pulita come negli anni '50, serve liberarla dall'immondizia".

Da via Veneto per rilanciare Roma

Briatore ha anticipato che insieme a Crazy Pizza aprirà anche Nobu, il ristorante fusion di Robert de Niro e cinque o sei grandi hotel, Bulgari, il Four Season, è arrivato Soho House. Via Veneto, ha spieto entusiasta, sarà il luogo ideale "per far tornare voglia di vivere la città, creerà business, vita, posti di lavoro".

Briatore cerca personale per Crazy Pizza

In vista della prossima apertura di Crazy Pizza in via Veneto Briatore ha spiegato che ha intenzione di organizzare un Open Day per la ricerca del personale: "Cerco ragazzi tra i 22 e i 35 anni, per un totale di 40 persone con una paga media di duemila euro al mese". Oltre l'apertura di Roma il brand Crazy Piazza come annunciato dallo stesso Briatore arriverà anche a Milano.