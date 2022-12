Viene investito da un camion mentre lavora sulla Roma- Civitavecchia: morto un operaio Stava lavorando nell’area di servizio Arrone Ovest sulla Roma-Civitavecchia, quando è stato investito da un camion: morto sul colpo.

A cura di Beatrice Tominic

L’ingresso all’area di servizio di Arrone Ovest.

È successo nel corso della tarda mattinata di oggi, venerdì 23 dicembre 2022 all'interno dell'area di servizio Arrone Ovest, fra Castel di Guido e Maccarese, sulla Roma- Civitavecchia. È qui che un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un mezzo pesante. L'impatto con il veicolo è stato molto violento e l'uomo è morto sul colpo. Cordoglio da parte della società per cui stava lavorando, proprio quando è stato travolto dal camion, la società che si occupa della pulizia e dello stato di decoro di Autostrade per l'Italia.

L'incidente avvenuto nell'area di servizio

Quando è stato investito dal mezzo pesante l'uomo, un operaio della società Giove Clear, stava lavorando all'interno dell'area di servizio. A seguito dell'incidente, sono arrivati sul posto gli agenti della Polstrada per procedere ad effettuare i rilievi di routine e mettere in sicurezza l'area: procedono gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. Oltre ai poliziotti, sul posto anche il personale di Autostrade per l'Italia e i responsabili della società Giove Clear.

Il dolore per la scomparso dell'operaio

Mentre continuano gli accertamenti per comprendere quanto accaduto e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, è arrivato il primo messaggio di cordoglio dalla società di pulizie controllata al 100% da "Autostrade per l'Italia", per cui la vittima lavorava come operaio.

"Siamo colpiti e addolorati per l'accaduto – ha dichiarato Enrico Valeri, il presidente e amministratore delegato della società Giove Clear – e ci sentiamo tutti accanto alla famiglia del collega, alla quale offriamo la nostra massima disponibilità e sostegno".