Victoria scomparsa a 34 anni, l’ultimo avvistamento alla stazione Tiburtina Victoria scomparsa dal Veneto è stata vista il 14 settembre scorso alla stazione Tiburtina. L’appello è stato rilanciato, nella speranza di ritrovarla.

A cura di Alessia Rabbai

L'ultima volta che Victoria è stata vista dopo essere sparita nel nulla era alla stazione Tiburtina a Roma. Scomparsa dal Veneto, avrebbe raggiunto la Capitale e sarebbe stata notata nello scalo romano. A riportare la segnalazione di avvistamento ‘Penelope Veneto Odv', che si occupa di dare supporto e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse. Così l'appello dei suoi cari è stato rilanciato, la speranza è che stia bene e che torni presto a casa.

Forse la donna, per motivi al momento non noti, ha deciso di lasciare la regione nella quale viveva, ha preso un treno e ha raggiunto Roma, non è chiaro dove sia diretta, se veramente la donna avvistata fosse lei. Per ora l'ipotesi è che si tratti di un allontanamento volontario, ma chi la conosce e le vuole bene teme che le sia accaduto qualcosa di brutto. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine, che sono sulle sue tracce. Al vaglio dopo la segnalazione le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della stazione. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i suoi spostamenti.

L'identikit di Victoria

Victoria ha trentaquattro anni, è alta un metro e settanta centimetri, ha capelli biondi e occhi castani. Non ha con sé lo smartphone. Chi la conosce dice che è una donna solare, sempre sorridente e altruista. Chiunque l'abbia vista o abbia notato una donna che corrispode alla sua descrizione è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 oppure l'associazione Penelope al 3881122653.