Mattina di incidenti sulla via Pontina: le code raggiungono i 4 km Nella mattinata di oggi, 18 gennaio, sono già due gli incidenti avvenuti sulla Pontina. Code per 4 km e rallentamenti diffusi sulla strada statale 148: la circolazione è in ripresa.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, 18 gennaio, si è verificato un incidente sulla via Pontina che ha portato a numerosi rallentamenti per il traffico, fra cui la formazione di code per 4 km tra Aprilia, soprattutto in via Laurentina, e Pomezia, in direzione della città di Roma, come ha comunicato in un tweet Luce Verde verso le 7.30 di questa mattina.

Il sinistro, le cui cause sono ancora da accertarsi, è avvenuto poco prima delle ore 7 di questa mattina sulla strada statale 148 Pontina: i mezzi coinvolti sono quattro, ma non si conosce lo stato di salute in cui versano gli occupanti dei veicoli. Sul luogo si sono recate le forze dell'ordine per effettuare i rilievi: i segni dello scontro sono stati rimossi poco prima delle ore 9, dopo quasi due ore da quando si è verificato. Restano presenti, invece, i rallentamenti e le auto in coda fra Pomezia nord e Castel Romano, sempre in direzione Roma.

Un secondo incidente nella mattinata di oggi

Oltre a quello verificatosi poco dopo le ore 7, circa due ore dopo c'è stato un nuovo scontro. Poco prima delle ore 9, infatti, sempre in direzione Roma, un nuovo incidente ha prodotto ulteriori disagi sulla strada statale 148. A circa un'ora di distanza di automobile dalla città di Roma, infatti, Astral Infomobilità, un altro profilo twitter che si occupa di segnalare incidenti, sinistri, code e traffico ai viaggiatori nella regione Lazio, ha segnalato nuove code e nuovi disagi fra via di Trigoria e via di Pratica, nella zona più a nord di Pomezia. Attualmente l'incidente è stato rimosso e il traffico, a poco a poco, sta tornando regolare verso la capitale.