Via Nettunense, in fiamme una concessionaria: distrutte automobili e ufficio Scoppiato un incendio nell’autorimessa sulla via Nettunense, a Marino: decine di auto danneggiato, distrutta una struttura di legno adibita ad ufficio.

A cura di Beatrice Tominic

È scoppiato nella notte di oggi, martedì primo agosto 2023, verso le ore 3: le fiamme sono divampate all'interno di una concessionaria di autovetture che si trova lungo la via Nettunense, all'altezza del civico 200, nel comune di Marino.

Non appena allertata, la squadra operativa del comando di Roma ha inviato sul posto i vigili del fuoco per provvedere alle operazioni di spegnimento. Nel frattempo, però, il rogo ha coinvolto diverse vetture e la struttura in legno adibita ad ufficio, andata completamente distrutta.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, sono giunti i vigili del fuoco che hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento del rogo. Le due squadre di pompieri che hanno raggiunto l'autosalone, una di Marino e l'altra di Frascati, si sono servite dell'autobotte di Nemi ed il carro autoprotettori per domare le fiamme ed estinguere l'incendio.

Nonostante l'impegno dei vigili del fuoco, però, sono molti i danni riportati a seguito del rogo: diverse le automobili distrutte dall'incendio. Come le autovetture, è andata distrutta anche una struttura in legno che veniva utilizzata come ufficio: danni ingenti per i titolari dell'autosalone.

Indagini dei carabinieri in corso

Fortunatamente, però, nell'incendio non risulta coinvolta nessuna persona: non ci sono stati intossicati né feriti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, in breve tempo sono arrivati i carabinieri della stazione locale che hanno immediatamente aperto le indagini su quanto accaduto. Al momento i militari non escludono nessuna pista, neppure quella dolosa.