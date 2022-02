Via Nettunense, code per incidente fra due tir: è grave un camionista All’alba di oggi si è verificato un incidente fra due tir: uno dei due camionisti, in condizioni gravi, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Tor Vergata. A seguito del sinistro, si sono formate lunghe code.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

All'alba di questa mattina due camion si sono scontrati in un violento incidente su via Nettunense, nella zona dei Castelli Romani, a sud della città di Roma. Lo scontro, avvenuto tra Cecchina e Fontana di Papa, ha visto i due mezzi pensati scontrarsi violentemente, ma ancora non si conoscono le cause che hanno provocato il sinistro.

Per il momento, sembra, però, che il tir che stava transitando in direzione di Cecchina sia sbandato e sia andato a scontrarsi contro l'altro camion, forse a causa di un colpo di sonno: dopo il violento impatto, inoltre, un'automobile ha tamponato uno dei due mezzi pesanti, rimasti fermi sulla carreggiata. Sul luogo dell'incidente sono subito arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi di rito. Come si legge in un tweet pubblicato da Astral Infomobilità, inoltre, a causa del sinistro si sono formate lunghe code: i mezzi transitano sfruttando un senso unico alternato.

Scontro fra due tir: tre uomini feriti

Sul posto sono intervenuti anche i medici del personale sanitario del 118: uno dei due camionisti e l'uomo nell'automobile che ha effettuato il tamponamento, entrambi lievemente feriti, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale dei Castelli, vicino al luogo dell'impatto. Il camionista che si trovava a bordo dell'autoarticolato che ha sbandato, invece, adesso si trova in condizioni più gravi ed è stato trasportato immediatamente all'Ospedale Tor Vergata di Roma, dove adesso si trova in codice rosso.

Leggi anche Incidente mortale su via di Tor Cervara: strada chiusa e linee degli autobus deviate

Incidenti su via Nettunense: nell'ultimo mese due morti

Nell'ultimo mese sono diversi gli incidenti avvenuti lungo la via Nettunense, fra questi due sono mortali. Le vittime, una morta qualche giorno fa e un'altra ad inizio febbraio, sono rispettivamente ragazzo di 27 anni di Aprilia e uno di 25 anni di Ariccia.

Il 24 febbraio, dopo tre giorni di agonia e lotta fra la vita e la morte, è deceduto Stefano Siviero, 27enne rimasto vittima di un incidente in cui si sono scontrate la sua moto Honda, acquistata meno di un mese prima e una Bmw. Il 5 febbraio, invece, è morto Valerio Brandimarte, un 25enne di Ariccia, a seguito dello scontro fra una Volkswagen Golf e una Mercedes Classe A: morto sul colpo, il giovane è rimasto intrappolato nell'abitacolo del veicolo che stava guidando.