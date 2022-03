Via Crescenzio, pota gli alberi lungo la via ma cade durante i lavori: grave un operaio Un operaio di 44 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito dopo essere caduto da diversi metri mentre stava svolgendo dei lavori di potatura in via Crescenzio: è in prognosi riservata.

A cura di Beatrice Tominic

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 marzo, un operaio di 44 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando in via Crescenzio, nel quartiere Prati, uno dei più centrali della città di Roma. L'uomo, al momento dell'incidente, si trovava su un cestello sospeso ad alcuni metri di altezza dalla strada perché si stava occupando dei lavori di potatura dei rami degli alberi lungo la via quando è caduto nel vuoto.

I soccorsi dopo la caduta dell'operaio

Sul posto sono immediatamente arrivati i medici del personale sanitario del 118 che hanno trasportato in codice rosso l'operaio 44enne al Santo Spirito: a causa della caduta, avvenuta da diversi metri di altezza, infatti, si trova in condizioni gravi.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per gli accertamenti e le verifiche volte a scoprire l'esatta dinamica dei fatti. I datori di lavoro dell'operaio sono già stati ascoltati e il furgone su cui era montato il cestello è stato posto sotto sequestro. Sul posto, però, è intervenuto anche il personale dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) e dell’Ispettorato del lavoro.

Leggi anche I cantieri sul lungomare di via Caracciolo per rifare i marciapiedi

Cade mentre pota un albero a Nemi

All'inizio del mese di marzo, nella giornata di mercoledì 2, un altro operaio è caduto mentre stava effettuando dei lavori di potatura all'interno di un terreno privato in via Calvarione, a Nemi. Giancarlo Puccia, 56enne dei Castelli Romani residente a Cisterna di Latina, è morto sul colpo a seguito di una caduta di sette metri a probabilmente dopo aver perso l'equilibrio: il volo è stato fatale.