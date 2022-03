Incidente sul lavoro a Nemi: operaio di 56 anni cade mentre pota un albero e muore Tragedia a Nemi ai Castelli Romani, dove un operaio 56enne è morto mentre stava potando un albero dopo una caduta di sette metri.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un operaio è morto mentre potava un albero a Nemi, Comune in provincia di Roma. I drammatici fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 2 marzo, in via Calvarione, nella zona dei Castelli Romani. La vittima è un cinquantaseienne originario di Genzano, di cui ancora non sono state rese note le generalità, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti l'operaio era al lavoro e si stava occupando della potatura degli alberi nel terreno del proprietario quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso l'equilibrio ed è caduto. Un volo di circa sette metri che è stato fatale.

Indagini sull'incidente a Nemi

Arrivata la chiamata al Numero delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, date le sue condizioni di salute che sono sembrate fin da subito critiche, sul posto è arrivato in breve tempo il personale sanitario in eliambulanza, che ha tentato di rianimarlo, purtroppo senza esito. Il decesso è probabilmente sopraggiunto sul colpo, a causa dell'altezza della caduta. Presenti per gli accertamenti di propria competenza i carabinieri della stazione di Nemi e il personale dell'ispettorato del lavoro della Asl Roma 6. Terminate le verifiche necessarie, la salma è stata portata nell'obitorio del Policlinico di Tor Vergata, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e sarà sottoposta all'autopsia. Ciò che dovrà essere accertato da chi indaga è cercare se ci siano eventuali responsabilità, come stesse lavorando l'operaio, se la sua morte si sarebbe potuta evitare e se fosse messo nelle condizioni di operare in sicurezza.