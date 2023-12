Via Casilina, camion si schianta contro Smart: interviene l’elisoccorso, morta una donna di 47 anni Si chiamava Melinda Deak e aveva 47 anni la donna morta nello schianto di questa mattina lungo la via Casilina, ad Anagni, mentre era alla guida della sua Smart.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel corso della mattina di oggi, sabato 16 dicembre 2023, lungo la via Casilina. L'incidente mortale è avvenuto in località Osteria della Fontana, ad Anagni, poco prima di mezzogiorno: un camion si è schiantato su una Smart. Sul posto non appena allertati i carabinieri e gli operatori del personale sanitario del 118, intervenuti anche con l'elisoccorso. Per la donna alla guida della Smart, una quarantasettenne, non c'è stato nulla da fare. Ferite le due persone a bordo del camion.

La dinamica dell'incidente

Non appena notato lo scontro, sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri insieme ai colleghi del nucleo forestale e, come anticipato, gli operatori del personale sanitario del 118, insieme ad un elisoccorso. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente fra il camion e la Smart. Spetta ai carabinieri adesso fare chiarezza su quanto accaduto lungo la via Casilina.

L'arrivo dei soccorsi

Le condizioni in cui versava la donna alla guida della Smart sono sembrate immediatamente critiche, per questo è stato richiesto l'arrivo dell'elicottero dell'Ares, atterrato a poca distanza dallo schianto. Nonostante gli sforzi, per la donna non c'è stato niente da fare: gli operatori hanno tentato di rianimarla per una quarantina di minuti, ma non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Si chiamava Melinda Deak, come scrive l'edizione locale de il Messaggero, aveva 47 anni. Di origini ungheresi, viveva ad Anagni da tempo, dove lavorava alla Asl. Accompagnati al pronto soccorso i due passeggeri del mezzo pesante, per curare delle ferite, fortunatamente non gravi.