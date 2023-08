Vetri infranti e attività sospette intorno alle ruote: passanti sventano furto d’auto Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato tre giovani di età compresa tra 20 e 23 anni al termine di un breve inseguimento. L’episodio è avvenuto questa notte, 2 agosto, in via Ida Baccini.

A cura di Teresa Fallavollita

Rumore di vetri rotti e attività sospette intorno alle ruote di un’auto parcheggiata: allarmati da questi loschi indizi, dei passanti hanno sventano il furto di una macchina chiamando le forze dell’ordine. Il periodo estivo, con le città che si svuotano e quindi sempre meno gente in giro, fa gola a ladri e rapinatori, che sperano di agire indisturbati. Pochi giorni fa, la scorsa domenica, la polizia ha fermato due complici accusati di aver svaligiato due appartamenti a Vigna Clara.

L'accaduto

Questa notte, a cavallo tra l’1 e il 2 agosto, in via Ida Baccini a nord-est della Capitale, alcuni passanti hanno udito rumori di vetri infranti e, insospettiti, hanno notato tre persone che si aggiravano intorno a delle auto parcheggiate, armeggiando con le ruote. Allarmati, i passanti hanno sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine: a rispondere all’appello i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che sono tempestivamente giunti sul posto. Alla vista dei militari, i tre giovani hanno provato a darsi alla fuga, ma sono stati raggiunti e fermati dopo un breve inseguimento.

Dalla perquisizione dei carabinieri sono emersi diversi arnesi da scasso, in seguito sequestrati. I tre giovani colti con le mani nel sacco hanno tutti un’età compresa tra i 20 e i 23 anni e sono stati arrestati poiché gravemente indiziati del reato di tentato furto aggravato in concorso. Portati presso le aule del Tribunale di Roma, sono in attesa del rito direttissimo.

I precedenti

Come anticipato, la stagione estiva – e il mese di agosto in particolare, in cui si concentrano le chiusure di aziende e posti di lavoro, segnando quindi il periodo più gettonato per le ferie – è caratterizzata dall’aumento dei tentativi di furto (o direttamente dei colpi messi a segno): le case senza proprietari per lunghi periodi sono tra i bersagli più frequenti. Solo domenica scorsa, 30 luglio, due uomini sono stati arrestati perché accusati di aver svaligiato due appartamenti nel quartiere di Vigna Clara. Nelle loro auto erano stati trovati due grossi cacciaviti, attrezzi da meccanico per scassinare porte e finestre e una parte del bottino dei furti appena compiuti.