Approfittano della calda domenica estiva per svaligiare due appartamenti a Vigna Clara: arrestati Due uomini, di 25 e 46 anni, sono stati fermati dagli agenti del Distretto Ponte Milvio domenica scorsa, 30 luglio. Nella loro auto, trovati due grossi cacciaviti, attrezzi da meccanico per scassinare le porte e parte del bottino dei furti appena compiuti in due abitazioni nel quartiere di Vigna Clara.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Questura di Roma.

Approfittavano della classica desolazione di una calda domenica d’estate. Le famiglie sono in vacanza oppure al mare per una toccata e fuga nel giorno festivo, per scappare dalla calura della città. Con l’ingresso nel pieno della stagione estiva, come ogni anno Roma si sta pian piano svuotando e le case rimangono spesso incustodite. Deve essere stato questo il pensiero dei due uomini fermati dalla polizia la scorsa domenica, 30 luglio, perché gravemente indiziati di aver rubato in due appartamenti a Vigna Clara.

Era da poco passato mezzogiorno quando, nel quartiere a nord della Capitale, gli agenti del Distretto Ponte Milvio hanno notato due uomini uscire da un condominio e salire su una Panda per poi allontanarsi. Insospettiti dal loro atteggiamento furtivo, gli investigatori hanno seguito l’auto che ha tentato di far perdere le proprie tracce: dopo un breve inseguimento, i due sono stati fermati all’altezza di corso di Francia. Già da un iniziale e rapido controllo della Panda sono emersi oggetti che hanno fatto dubitare ancora di più gli agenti: all’interno dell’utilitaria, infatti, sono stati trovati due grossi cacciaviti e altri attrezzi da meccanico, di frequente usati per forzare porte e finestre. A quel punto i poliziotti hanno deciso di andare a fondo: nel corso delle successive perquisizioni sono emersi altri piccoli oggetti, una coppia di AirPods, dei segnaposto in argento e un saturimetro. Gli agenti allora hanno appurato che all’interno del condominio dal quale i due uomini erano stati visti uscire intorno all’ora di pranzo erano stati svaligiati due appartamenti. A quel punto hanno contattato i proprietari delle case in questione, che hanno riconosciuto come propri gli oggetti appena sequestrati ai due uomini.

I due fermati, un 25enne originario della Russia e un 46enne della Georgia, sono stati arrestati, gravemente indiziati di furto aggravato. La Procura di Roma ha richiesto e ottenuto dal gip la convalida e l’applicazione della custodia cautelare in carcere.