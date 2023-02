Vestiti ‘stupefacenti’ nella valigia imbarcata sull’aereo: indumenti imbevuti nella cocaina liquida Gli abiti contenuti in una valigia sbarcata all’aeroporto di Fiumicino erano completamente imbevuti di cocaina liquida in seguito essiccata. A scoprirla sono stati i cani della Guardia di Finanza.

A cura di Enrico Tata

Pantaloni, magliette, camicie, mutande, calzini: questo il contenuto, all'apparenza innocente, di una valigia sbarcata all'aeroporto di Fiumicino. Tutto a posto, ad un primo controllo, ma i cani della Guardia di Finanza non smettevano di abbaiare. E avevano ragione, perché in realtà il bagaglio era pieno di droga. Tutti gli indumenti, 18 chili in tutto, erano stati imbevuti di cocaina liquida e poi essiccati. La proprietaria, una brasiliana di 30 anni arrivata con un volo Ita Airways il 24 gennaio scorso, era di fatto un corriere della droga.

Tutto il contenuto della valigia, riporta il Messaggero, era imbevuto di cocaina. La Guardia di Finanza ha spiegato che gli abiti erano "impregnati di sostanza stupefacente, complessivamente quantificata in 18 chili lordi circa". Nello specifico si tratta di quattro giubbotti da uomo, 23 t-shirt, 4 canottiere da uomo, 5 slip da uomo, 3 pantaloni corti e 5 pantaloni lunghi sempre da uomo, 8 paia di calze da tennis, una felpa, due camicie da notte da donna e 2 asciugamani. Tutti i capi sono stati sottoposti a narcotest e tutti hanno dato esito positivo alla cocaina. A fare insospettire i finanzieri, oltre ai cani che continuavano ad abbaiare, era anche il fatto che la valigia, come è evidente, conteneva soltanto abiti da uomo, ma la proprietaria in teoria era una donna.

La trentenne avrebbe aiutato gli investigatori a scoprire il destinatario della valigia, un uomo che aveva una camera di hotel prenotata a suo nome per la notte del 27 gennaio scorso. "La giovane donna merita ogni protezione. Inoltre parrebbe essere anche in stato interessante. Mi auguro che possa uscire presto di galera. È meritevole di tutte le tutele necessarie e potrebbe contribuire a far luce sul narcotraffico", ha dichiarato l'avvocato Alexandro Maria Tirelli, difensore della brasiliana.