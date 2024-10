video suggerito

Vermi nella pasta alla mensa dei Vigili del Fuoco a Roma, la denuncia: "Scarse condizioni igieniche" Un pompiere ha trovato un verme all'interno del suo piatto di pasta alle Scuole centrali antincendio di Capannelle. "Le cose devono cambiare, non si può andare avanti in questo modo – dichiara Costantino Saporito (Usb) – Le condizioni igieniche non sono qualcosa su cui si può passare sopra".

A cura di Natascia Grbic

Un verme nella mensa dei Vigili del Fuoco alle Scuole centrali antincendio di Capannelle. Questo quanto trovato da un pompiere ieri sera nel suo piatto di pasta, ormai quasi terminato prima della scoperta dell'ospite poco gradito. Un episodio denunciato dal sindacato di base Usb, che da tempo chiede che le condizioni igieniche delle mense dei Vigili del Fuoco siano rispettate.

"Già tempo addietro avevamo denunciato la situazione in cui versa la mensa, dove più volte si sono verificati episodi di degrado a causa del precario livello igienico della struttura – dichiara a Fanpage.it il sindacalista del Coordinamento Usb dei Vigili del fuoco e istruttore professionale Costantino Saporito – Gli allievi devono sostenere esami, non hanno posti dove studiare, vivono in condizioni poco consone, ma se non rispettano le regole vengono puniti senza indugi. Non è possibile che si verifichino episodi di questo tipo, anche perché ne va della salute di tutti i lavoratori".

Secondo quanto dichiarato da Saporito, l'episodio è passato praticamente sotto silenzio e nessun controllo è stato effettuato in seguito al ritrovamento del verme. "Le cose devono cambiare, non si può andare avanti in questo modo – continua il sindacalista – Le condizioni igieniche non sono qualcosa su cui si può passare sopra".

Non è la prima volta che il sindacato Usb denuncia le condizioni delle mense dei Vigili del Fuoco. Tempo fa, in un video inviato a Fanpage.it, fu la volta della mensa del Distaccamento Roma Tuscolano II, dove all'interno furono trovate blatte e topi morti, oltre alla sporcizia. Una situazione che, dichiararono i sindacati, era molto simile a quelle delle altre mense della capitale, le cui condizioni non furono esattamente descritte come ottimali.