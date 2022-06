Ventenne trovato morto davanti la porta di casa con un colpo di pistola alla testa: ipotesi suicidio Il giovane è stato trovato morto davanti la porta di casa nella sua abitazione di via Domanico alla Borghesiana, a Roma. Sul caso indagano i carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo è stato trovato morto nel giardino della villetta dove abitava nella zona di Borghesiana a Roma, in via Domanico. Il giovane, un ventenne, è deceduto per un colpo di pistola alla testa, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Frascati per le indagini del caso. Secondo le prime informazioni, l'ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario. A dare l'allarme è stato un vicino di casa, che si è spaventato quando ha sentito lo sparo. Subito ha chiamato il 112, con i soccorritori del 118 e i carabinieri giunti sul posto. Tremenda la scena che si sono trovati davanti, con il giovane ormai privo di vita. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare nulla per lui se non constatarne il decesso.

Spari a Borghesiana: indagano i carabinieri

Il 20enne si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa proprio davanti la sua abitazione, sotto il porticato che si trova in giardino. Accanto al corpo è stata trovata la pistola utilizzata, sequestrata dai militari e sulla quale saranno disposti degli accertamenti per togliere ogni dubbio su quanto accaduto. Gli investigatori non vogliono lasciare nulla al caso e stanno indagando a 360 gradi ma, come detto, è molto probabile che il ragazzo si sia ucciso da solo e che non sia coinvolta nessuna altra persona nella tragedia. Sul posto, subito dopo aver saputo quanto accaduto, sono arrivati i familiari del giovane, disperati e increduli per quanto accaduto. Molto probabilmente sul corpo sarà disposta l'autopsia, dopodiché la salma sarà restituita alla famiglia per le esequie, che si svolgeranno nei prossimi giorni.